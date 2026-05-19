    KKR Brand Valuation and Virat IPL Income: CSK-RCB নয়, IPL-র ইতিহাসে সর্বকালের সেরা KKR! রোহিতকে টপকে সর্বাধিক আয় বিরাটের

    KKR Brand Valuation and Virat IPL Income: চেন্নাই সুপার কিংস বা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) নয়, আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকালীন সেরার তকমা ছিনিয়ে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। অন্যদিকে আইপিএলের ইতিহাসে সবথেকে বেশি উপার্জনকারী খেলোয়াড় হলেন বিরাট কোহলি।

    Published on: May 19, 2026 8:59 PM IST
    By Ayan Das
    KKR Brand Valuation and Virat IPL Income: ভারতীয় ক্রীড়া জগতের খোলনলচে বদলে দিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। গত ১৮ বছরে এই লিগ শুধু যে বিশ্ব ক্রিকেটের চালচিত্র বদলে দিয়েছে তাই নয়, ভারতীয় অর্থনীতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ‘ফ্যানাটিক স্পোর্টস অ্যান্ড হুরুন’-র একটি যৌথ সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর ও চোখ কপালে তোলার মতো তথ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮ বছরের আইপিএল ইতিহাসে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) প্রাণভোমরা বিরাট কোহলি এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ক্রিকেটারের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে তাঁর মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ২৩০ কোটি টাকা।

    আইপিএলের ইতিহাসে সবথেকে বেশি উপার্জনকারী হলেন বিরাট কোহলি এবং সবথেকে ব্র্যান্ডভ্যালু বেশি কেকেআরের। (ছবি সৌজন্যে এএফপি এবং রয়টার্স)
    আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আকাশছোঁয়া বাজারমূল্য

    মঙ্গলবার প্রকাশিত এই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, আইপিএলের মোট ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্মিলিত বাজারমূল্য বা ভ্যালুয়েশন বর্তমানে ১.৬৩ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তবে সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের দল। হুরুনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্র্যান্ড ভ্যালুর বিচারে সবাইকে টেক্কা দিয়ে শীর্ষে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। নাইটদের বর্তমান বাজারমূল্য ১৯,২০০ কোটি টাকারও বেশি। এর ঠিক পরেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে আম্বানিদের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস। এই দুটি দলেরই বর্তমান ভ্যালুয়েশন ১৮,৪০০ কোটি টাকা।

    ২০৩২ সালের মধ্যে আরও বাড়বে

    বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই বৃদ্ধির গ্রাফ এখানেই থামবে না। বর্তমানে একটি আইপিএল দলের গড় ভ্যালুয়েশন যেখানে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০৩২ সালের মধ্যে তা লাফিয়ে বেড়ে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে শেয়ার ও মালিকানা কেনাবেচার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণেই এই বিপুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

    এই প্রসঙ্গে হুরুন ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বিশ্লেষক আনাস রহমান জুনায়েদ বলেন, ‘ভারত বর্তমানে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক্কেবারে গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা উঠে আসছে, ওপরের স্তরে ঢুকছে বিপুল পুঁজি। আর এর মাঝে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতের ১০০ কোটিরও বেশি উপভোক্তার আয় বা ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত বাড়ছে।’

    রোহিত-ধোনিকে টপকে মগডালে কিং কোহলি

    অল-টাইম আইপিএল উপার্জনের তালিকায় বিরাট কোহলির ঠিক পরেই রয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আইপিএল থেকে হিটম্যানের মোট উপার্জনের পরিমাণ ২২৭.২ কোটি টাকা। তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের 'থালা' মহেন্দ্র সিং ধোনি, যাঁর মোট আয় ২০০ কোটি টাকা। দীর্ঘ ১৮ বছরে এই তিন ভারতীয় তারকাই আইপিএলের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড এবং আয়ের দিক থেকেও তাঁরাই শাসন করছেন এই কোটিপতি লিগ।

