PF Balance Check WhatsApp: হোয়্যাটসঅ্যাপ থেকে এবার জানতে পারবেন PF অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স! কীভাবে? জেনে নিন

PF Balance Check WhatsApp: হোয়্যাটসঅ্যাপ থেকে এবার জানতে পারবেন PF অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স! কীভাবে? জেনে নিন
PF Balance Check WhatsApp: হোয়্যাটসঅ্যাপের মাধ্যমে এবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যালেন্স জানা যাবে। নতুন এই হোয়াটসঅ্যাপ সুবিধার মাধ্যমে গ্রাহকরা শুধুমাত্র মোট ব্যালেন্সই দেখতে পাবেন না, সেই সঙ্গে তাঁদের অ্যাকাউন্টের শেষ পাঁচটি লেনদেনের বিবরণও দেখতে পাবেন।
PF Balance Check WhatsApp: দেশের কোটি-কোটি চাকরিজীবীদের জন্য আসতে চলেছে এক দুর্দান্ত সুখবর। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল পরিষেবায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে। এবার থেকে নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স জানা, শেষ কয়েকটি লেনদেনের বিবরণ দেখা কিংবা উইথড্রয়াল বা ক্লেম স্ট্যাটাস ট্র্যাক করার জন্য বারবার ইপিএফওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে না। কোনও থার্ড পার্টি অ্যাপ ডাউনলোড করারও প্রয়োজন পড়বে না। হোয়াটসঅ্যাপের (WhatsApp) মাধ্যমেই এই সমস্ত কাজ সেরে ফেলা যাবে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রাহকদের হয়রানি কমাতে এবং প্রযুক্তিগতভাবে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ ভিত্তিক চ্যাটবট পরিষেবা চালু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে EPFO। যেখানে মাত্র একটি ‘Hello’ মেসেজ পাঠিয়েই অ্যাকাউন্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতের মুঠোয় চলে আসবে।
লগইনের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি, কেন এই নতুন উদ্যোগ?
বর্তমানে কোনও পিএফ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে যদি তাঁর জমানো টাকার পরিমাণ দেখতে হয়, তবে তাঁকে EPFO-র অফিসিয়াল পোর্টাল, ইউএএন (UAN) পোর্টাল কিংবা কেন্দ্রের 'উমাং' (UMANG) অ্যাপের সাহায্য নিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, সার্ভারের ত্রুটি বা ওটিপি (OTP) আসার সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষ সময়মতো পোর্টালে লগইন করতে পারেন না। গ্রামীণ বা মফস্বলের বহু মানুষের কাছে আবার পোর্টালে গিয়ে জটিল পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করা বেশ কঠিন কাজ বলে মনে হয়।
স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, অথচ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন না, এমন মানুষ আজকের দিনে বিরল। তাই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সবথেকে সহজ মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। সরকারের 'ইপিএফও ৩.০' (EPFO 3.0) প্রকল্পের অধীনে এই ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ চলছে। এই নতুন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট সার্ভিসটি চালু হলে প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্ম— প্রত্যেকেই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেদের পিএফ অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়ে যাবেন।
কীভাবে কাজ করবে এই হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা?
সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি টিভি ১৮-র একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হবে, যা বর্তমানে বিভিন্ন নামী ব্যাঙ্কিং সেক্টরের পরিষেবার মতো কাজ করবে।
১) প্রথমে ব্যবহারকারীকে তাঁর রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর থেকে EPFO-এর অফিসিয়াল ও ভেরিফাইড হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে গিয়ে কেবল ‘Hello’ বা ‘Hi’ লিখে একটি মেসেজ পাঠাতে হবে।
২) মেসেজটি পৌঁছানো মাত্রই স্বয়ংক্রিয় চ্যাটবট সিস্টেমের তরফ থেকে স্ক্রিনে একটি মেনু বা একাধিক অপশন চলে আসবে।
৩) সেখানে মূলত তিনটি প্রধান বিকল্প বা অপশন দেখা যাবে— 'Check Balance', 'Claim Status' এবং 'Last 5 Transactions'।
৪) ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অপশনটি সিলেক্ট করলেই সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত তথ্য ভেসে উঠবে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।