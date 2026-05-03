WB Election Results 2026 Prediction: বাংলায় মমতা হারছেন? বড় দাবি থারুরের! কেরলমে বামেরা হারলে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী?

WB Election Results 2026 Prediction: বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারছেন? ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস? বড় দাবি করলেন কংগ্রেসের সাংসদ শশী থারুর! কেরলমে বামেরা হারলে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী? মুখ খুললেন তা নিয়েও।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক মহাসংগ্রামের রূপ নিয়েছে। ইভিএম খোলার প্রাক্কালে যখন গোটা দেশ বাংলার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে, ঠিক তখনই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কংগ্রেস নেতা তথা তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, ‘সব এক্সিট পোল অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। আমার ধারণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত গতবারের মতো এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন না।’ উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২১৫টি আসনে (প্রাথমিকভাবে ২৯২টি আসনে ভোট হয়েছিল, তাতে ২১৩টি আসন পেয়েছিল, পরে বাকি দুটি আসনও জিতে নিয়েছিল) জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ৭৭টি আসনে জিতেছিল বিজেপি।
কংগ্রেস জিতলে কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী শশী থারুর?
আর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থারুরের রাজ্য কেরলমেও সোমবার ভোটগণনা হবে। তারইমধ্যে এক্সিট পোলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে বামেদের সরিয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট। আর সেক্ষেত্রে কি থারুর মুখ্যমন্ত্রী হবেন? তা নিয়ে থারুর বলেন, ‘আমি ভালো করেই জানি যে আপনি আমায় দিয়ে কী বলানোর চেষ্টা করছেন। আমি এর কিছুই বলছি না।’
মুখ্যমন্ত্রী বাছাই নিয়ে সাফ কথা থারুরের
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস পার্টিতে আমাদের একটি প্রচলিত রীতি আছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে দলের সভাপতির একজন দূত বা প্রতিনিধি বিজয়ী বিধায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিধায়করা কী চান, সেটার বিষয়ে সেই ব্যক্তি স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যান। তারপর হাইকমান্ড সেটা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এরপর তারা কোনও নিয়ম বা সীমার দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনও কিছু বেছে নিতে পারবে।'
পশ্চিমবঙ্গে ভোটগণনার মহাযজ্ঞ
এমনিতে সোমবার সকাল আটটায় পশ্চিমবঙ্গ, কেরলম, অসম, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনের গণনা শুরু হবে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট ৭৭টি গণনাকেন্দ্র আছে। হলের সংখ্যা ৪৫৮। গণনার জন্য মোট ২৯৩ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। থাকছেন ১৬৫ জন অতিরিক্ত গণনা পর্যবেক্ষকও। এছাড়াও ৭৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক থাকছেন বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।