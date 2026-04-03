Indian club beats Liverpool: লিভারপুলকে ৬-০ গোলে ধ্বংস করল ভারতীয় ফুটবল ক্লাব, স্পেনে তৈরি হল ইতিহাস

Indian club beats Liverpool: লিভারপুলকে ৬-০ গোলে ধ্বংস করল ভারতীয় ফুটবল ক্লাব, স্পেনে তৈরি হল ইতিহাস
লিভারপুলের দর্পচূর্ণ করল ভারতীয় ক্লাব। যে টুর্নামেন্ট এমন ঐতিহাসিক কাজ করলেন ভারতের তরুণ খেলোয়াড়রা, তা একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যুব দল নিয়ে প্রতি বছর ইস্টারের সময় কোস্টা ব্রাভায় সেই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।
লিভারপুলকে ৬-০ গোলে হারিয়ে দিল ভারতীয় ক্লাব! কোনও ভুল হয়নি স্কোরলাইন বলতে। ঠিক সেই কাজটাই করেছে মিনার্ভা অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১৫ দল। শুক্রবার এমআইসি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ‘রাউন্ড অফ ১৬’-র ম্যাচে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী দলের জুনিয়র টিমকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়ে ইতিহাস গড়েছেন ওয়াহেঙ্গবাম রাজ সিংরা। যিনি হ্যাটট্রিকও করেছেন। সবমিলিয়ে তাছাড়াও মিনার্ভার হয়ে লিভারপুলের জালে বল জড়িয়েছেন মহম্মদ আজম। তিনি জোড়া গোল করেছেন। আর অপর গোলটি করেছেন অমরসন সিং।
মিনার্ভার গোলের বন্যা, লিভারপুলকে ৬ গোল
আর মিনার্ভার সেই গোলের ধারা শুরু হয় ম্যাচের দু'মিনিট থেকেই। প্রথমে গোল করেন আজম। নয় মিনিট পরেই মিনার্ভার লিড 'ডবল' করেন অমরসন। ২৫ মিনিটে নিজের গোলের খাতা খোলেন রাজ। তিন মিনিট পরেই পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল এবং দলের চতুর্থ গোল করেন। ৩৬ মিনিটে মিনার্ভার পঞ্চম গোল করেন আজম। আর ৪৭ মিনিটে লিভারপুলকে হাফ-ডজন গোল মেরে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন রাজ।
আরও পড়ুন: CBSE new curriculum: ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৩ ভাষার ফর্মুলা, নাইন থেকে অঙ্ক-বিজ্ঞানের ২ স্তর, নয়া পথে CBSE
চিরকালের জন্য ইতিহাস তৈরি করে ফেলল মিনার্ভা
শেষপর্যন্ত ৬-০ গোলেই ম্যাচ শেষ হয়। লিভারপুলকে আর গোল হজম করতে হয়নি। আর ম্যাচের শেষ বাঁজি বাজার পরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন মিনার্ভার খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফরা। স্পেনের মাটিতে তাঁরা যে কাজটা তাঁরা গড়লেন, তা চিরকালের জন্য ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে খেলা থাকবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে মিনার্ভার খেলোয়াড়রা যেরকম আধিপত্যের সঙ্গে লিভারপুলকে হারিয়েছেন, তা চিরকাল মনে গেঁথে থাকবে।
আরও পড়ুন: Railways Jobs Update: রেলে ALP-র পরে নয়া চাকরির সুযোগ! ৬,৫৬৫ শূন্যপদে নিয়োগ, কোথায় কত ভ্যাকেন্সি আছে?
কোন টুর্নামেন্টে এরকম নজির তৈরি করল মিনার্ভা?
আর যে টুর্নামেন্ট এমন ঐতিহাসিক কাজ করলেন মিনার্ভার খেলোয়াড়রা, তা একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যুব দল নিয়ে প্রতি বছর ইস্টারের সময় কোস্টা ব্রাভায় সেই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে গত ৩১ মার্চ। চলবে আগামী রবিবার (৫ এপ্রিল) পর্যন্ত। সেই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টেরই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল মিনার্ভা।
আরও পড়ুন: মেজাজ হারাতেই বড় বিপাকে! ইডেন ম্যাচ জিতিয়েও প্রায় ২ লক্ষ খোয়ালেন অভিষেক
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।