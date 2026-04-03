Railways Jobs Update: রেলে ALP-র পরে নয়া চাকরির সুযোগ! ৬,৫৬৫ শূন্যপদে নিয়োগ, কোথায় কত ভ্যাকেন্সি আছে?

Railways Jobs Update: রেলে ALP-র পরে নয়া চাকরির সুযোগ! ৬,৫৬৫ শূন্যপদে নিয়োগ, কোথায় কত ভ্যাকেন্সি আছে?
ভারতীয় রেলের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ফের সুখবর! অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (ALP) পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাঝেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB) নতুন করে ৬,৫৬৫টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের ঘোষণা করেছে।
রেলের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি দারুণ খবর রয়েছে। রেলওয়ে বোর্ড টেকনিশিয়ান পদে বড়সড় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে। সূত্রের খবর, মোট ৬, ৫৬৫ জন টেকনিশিয়ান নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (CEN) জারি করা হবে। এর আগে এএলপি (অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট) পদে ১১,০০০-এর বেশি শূন্যপদে নিয়োগের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এবার রেলওয়ে বোর্ডের তরফে সমস্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে এবং প্রোডাকশন ইউনিটগুলিকে (PUs) টেকনিশিয়ান পদের শূন্যপদগুলির মূল্যায়ন করে দ্রুত চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ জেওয়া হয়েছে। এই পদগুলি ৩৯টি ভিন্ন বিভাগে পূরণ করা হবে।
রেলের তরফে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?
রেলওয়ে বোর্ড আরও স্পষ্ট করেছে যে একই মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড, শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন পদগুলিকে একত্রিত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করে তোলা হবে। এর জন্য নোডাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ থাকবে যে নির্বাচিত চাকরিপ্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে বিভাগ এবং পসংশ্লিষ্ট রেলওয়ে জোনের উপর ভিত্তি করে করা হবে। এই সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে লাখ-লাখ চাকরিপ্রার্থী নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রেলওয়ের এই উদ্যোগ কেবল নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করবে না, বরং সময়মতো নিয়োগ নিশ্চিত করতেও সহায়ক হবে।
বিভিন্ন রেলওয়ে জোনে সম্ভাব্য শূন্যপদের সংখ্যা
১) মধ্য রেলওয়ে: ৮৭০
২) পূর্ব উপকূলীয় রেলওয়ে: ১৬৯
৩) পূর্ব-মধ্য রেলওয়ে: ১৮৬
৪) পূর্ব রেলওয়ে: ২৯১
৫) ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি: ২৩৬
৬) উত্তর-মধ্য রেলওয়ে: ২৬৮
৭) উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে: ১৬৯
৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে: ৭০১
৯) উত্তর রেলওয়ে: ৫৪৮
১০) উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে: ১৯৯
১১) দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়ে: ৩৬৮
১২) দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলওয়ে: ৯০
১৩) দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে: ৫৭৬
১৪) দক্ষিণ রেলওয়ে: ৭৮৫
১৫) দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে: ২৪০
১৬) পশ্চিম-মধ্য রেলওয়ে: ২৩১
১৭) পশ্চিম রেলওয়ে: ৫৪৪
