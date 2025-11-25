Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan: ২০২৬-এর ‘স্ল্যাপ ডে’তে ভারত বনাম পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ! বাকি ম্যাচ কবে?

    ঠিক ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র পরদিনটিই ১৫ ফেব্রুয়ারি। আর সেই দিনটি ‘স্ল্যাপ ডে’ নামে পরিচিত। আর এমন এক দিনে মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ। এই ম্যাচটি হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়।

    Published on: Nov 25, 2025 8:15 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফের একবার ভারত পাকিস্তান ২২ গজের মহারণের দামামা বেজে গেল! আসন্ন ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত, সহযোগী আয়োজক শ্রীলঙ্কা। আর আইসিসির সেই টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলির তারিখ ও স্থান এবার প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল।

    ২০২৬র ‘স্ল্যাপ ডে’তে ভারত বনাম পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ! বাকি ম্যাচ কবে?
    ২০২৬র ‘স্ল্যাপ ডে’তে ভারত বনাম পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ! বাকি ম্যাচ কবে?

    ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের মধ্যে সূর্যদের হাতে ২০২৫র এশিয়াকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি পাকিস্তানের নকভি পৌঁছে দিতে পারবেন কি না, তা এখনও লাখ টাকার প্রশ্ন! সেই জল্পনার মাঝে উঠে এল ২০২৬ সালে আয়োজিত হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের শিডিউল। টি২০তে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের সামনে পাকিস্তান পড়তে চলেছে ২০২৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ঠিক ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র পরদিনটিই ১৫ ফেব্রুয়ারি। আর সেই দিনটি ‘স্ল্যাপ ডে’ নামে পরিচিত। আর এমন এক দিনে মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ। এই ম্যাচটি হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়।

    ( Advocate on Sheikh Hasina: হাসিনার সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে? বাংলাদেশে তাবড় সিনিয়র আইনজীবীকে বিস্ফোরক প্রশ্ন, বললেন…)

    ( India Canada Relation: কানাডায় ভারতীয় পতাকার অবমাননা, নেতাদের নামে ভয়াবহ স্লোগান, চড়ল খলিস্তান-পারদ!)

    ( Pak attacks Afghanistan: ফোকাসে আফগান জামাত?পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানে হানা পাকিস্তানের! মৃত বহু শিশু)

    এদিকে, ভারতের শুরুর ম্যাচটি রয়েছে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে। বিপক্ষে থাকবে ইউএসএ। ম্যাচ ৭ ফেব্রুয়ারি। এরপর মেন ইন ব্লু নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ১২ ফেব্রুয়ারি। ম্যাচ হবে দিল্লিতে। সেই ম্যাচ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত পাক ম্যাচ হবে কলোম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। এরপরই ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচ ১৮ ফেব্রুয়ারি আমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা। এবারের বিশ্বকাপে ১৮ টি টিম অংশ নেবে। এই টিমগুলি হল- আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, নেপাল, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় ভারত। জুনিয়রদের হারের সেই প্রতিশোধ কি টি২০ বিশ্বকাপের ২২ গজে সিনিয়ররা নিতে পারবেন? এদিকে, বিশ্বকাপের কয়েক মাস আগে শুভমন গিলের চোট রীতিমত ভাবাচ্ছে ভারতীয় শিবিরকে। সূর্যদের ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সূর্যের ফর্মও বেশ চিন্তায় রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় শিবির টি২০ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে কতটা প্রস্তুত থাকে সেদিকে থাকবে নজর।

    News/News/T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan: ২০২৬-এর ‘স্ল্যাপ ডে’তে ভারত বনাম পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ! বাকি ম্যাচ কবে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes