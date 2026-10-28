UP MLC Election Results 2026: মোদীর বারাণসীতে হারল BJP, ‘প্রেস্টিজ ফাইটের’ ভোটে যোগীর গোরখপুরেও ছিল পিছিয়ে

UP MLC Election Results 2026: মোদীর বারাণসীতে হারল BJP, ‘প্রেস্টিজ ফাইটের’ ভোটে যোগীর গোরখপুরেও ছিল পিছিয়ে
UP MLC Election Results 2026: উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের নির্বাচনের ১১টি আসনে গণনা চলছে। আগামী বছর গোড়ার দিকেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন আছে। তার আগে এই বিধানসভা পরিষদের নির্বাচন হল ‘প্রেস্টিজ ফাইট’।
UP MLC Election Results 2026: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ‘প্রেস্টিজ ফাইটে’ বারাণসীতে হেরে গেল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের নির্বাচনে বারাণসী (শিক্ষক আসন) থেকে জিতেছেন সমাজবাদী পার্টির লালবিহারী যাদব। নির্বাচনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপির প্রমোদ মিশ্রকে হারিয়ে জিতে গিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী। পেয়েছেন ১০,৯৫৮ ভোট। যা বিজেপির জন্য কিছুটা ধাক্কার তো বটেই। কারণ বারাণসী হল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংসদীয় এলাকা। বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সেখানে ছিঁটেফোটা পদস্খলনও বিজেপির জন্য কিছুটা হলেও ধাক্কার বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
গোরখপুরে কারচুপির অভিযোগ নির্দল প্রার্থীর
আবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের খাস এলাকা গোরখপুরে প্রাথমিকভাবে পিছিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব ত্রিপাঠী। লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। চতুর্থ রাউন্ড পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্ত ভোট হল ১১,৮৮১। নির্দল প্রার্থী রাজীব যাদব ১১,৪১৫টি ভোট পেয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী সঞ্জয়ন ত্রিপাঠীর ঝুলিতে গিয়েছে ৮,৩০১টি ভোট।
যদিও নির্দল প্রার্থী কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন বলে লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্দল প্রার্থী দাবি করেছেন, তিনি যে ভোট পেয়েছেন, তা বিজেপি প্রার্থীর নামে দেখানো হচ্ছে। যেখানে এক লেখা ছিল, সেটাকে চার করে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন গোরখপুরের নির্দল প্রার্থী।
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৫ স্নাতক আসন ও ৬ শিক্ষক আসনে গণনা মঙ্গলবার থেকে
এমনিতে আগামী বছরের গোড়ার দিকে মেগা বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের ১১টি আসনের গণনা শুরু হয় মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পাঁচটি স্নাতক এবং ছ'টি শিক্ষক আসনে চলতে থাকে গণনা। যে নির্বাচনে শুধুমাত্র শিক্ষক এবং স্নাতক ভোটারদেরই ভোটদানের সুযোগ ছিল। ব্যালট পেপারেই হয় ভোটদান।
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মীরাটের জোড়া আসনেই জয়ী বিজেপি
সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্নাতক আসনের মধ্যে আছে লখনউ, বারাণসী, আগ্রা, মীরাট এবং এলাহাবাদ-ঝাঁসি। শিক্ষক আসনের মধ্যে আছে লখনউ, আগ্রা, বারাণসী, মীরাট, বরেলি-মোরাদাবাদ এবং গোরখপুর-ফৈজাবাদ। ভোটগণনার তথ্য অনুযায়ী, মীরাটের স্নাতক এবং শিক্ষক আসনেই জিতেছে বিজেপি। মীরাট স্নাতক আসনে বিজেপি প্রার্থী জিতেছেন ১২,৮০০-র মতো ভোটে। আর মীরাট শিক্ষক আসনে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের মার্জিন ঠেকেছে ১৩,৫৯৯-তে।
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ওই সংবাদসংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন অফিসার সুমিত যাদব বলেছেন যে ‘মীরাটের দুটি আসনেই জিতেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। মীরাট স্নাতক আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীনেশ কুমার গোয়েল। আর মীরাট শিক্ষক আসনে জিতেছেন শ্রী চাঁদ শর্মা। জয়ীদের হাতে সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়েছে।’
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অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More