    Hong Kong Fire Latest: সন্দেহে বাঁশের ভারা বাঁধা, জাল সহ নানান বিষয়, হংকং-র অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে কী?

    কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দিয়েছে যে নিম্নমানের প্রতিরক্ষামূলক জাল এবং প্লাস্টিক, যা অগ্নিকাণ্ডকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। 

    Published on: Nov 27, 2025 8:47 PM IST
    By Sritama Mitra
    হংকংয়ের একটি উঁচু অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৬৫ জন নিহত হয়েছেন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ৩০০ এরও বেশি এখনও নিখোঁজ রয়েছে। তাইপোর ওয়াং ফুক কোর্টে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সরকারী অবহেলা, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং শহরের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

    স্ক্যাফোল্ডিং, নিম্নমানের জাল বা ফেনা: হংকংয়ের সবচেয়ে মারাত্মক আগুনের কারণ কী ছিল যা ৬৫ জনকে হত্যা করেছিল (AP Photo/Chan Long Hei) (AP)
    স্ক্যাফোল্ডিং, নিম্নমানের জাল বা ফেনা: হংকংয়ের সবচেয়ে মারাত্মক আগুনের কারণ কী ছিল যা ৬৫ জনকে হত্যা করেছিল (AP Photo/Chan Long Hei) (AP)

    দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। যে আগুন বাঁশের ভারা থেকে শুরু হয়েছিল এবং আবাসিক কমপ্লেক্সের আটটি টাওয়ারের মধ্যে সাতটিতে ছড়িয়ে পড়ে, বলে জানা যাচ্ছে। এলাকায় প্রায় ৪,৬০০ লোক বাস করেন। যদিও ২০ ঘন্টারও বেশি সময় পরেও আগুন জ্বলতে থাকে, তবে আগুনের পরে নিখোঁজ কয়েক ডজন মানুষের সন্ধানের চেষ্টা এখনও চলছে।

    আগুন এত ভয়াবহ কেন?

    যদিও হংকংয়ে আগুন অস্বাভাবিক নয়। এই অগ্নিকাম্ড গ্রেড ৫ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা গত ১৭ বছরের মধ্যে শহরটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এর আগে, ১৯৯৬ সালের নভেম্বরের পর থেকে এই দাবানলটি সবচেয়ে মারাত্মক বলে মনে করা হয়, এর আগে সেবার কাউলুনের একটি বাণিজ্যিক ভবনে প্রায় এক দিন ধরে অগ্নিকাণ্ডে ৪১ জন মারা গিয়েছিলেন।

    এদিকে, সদ্য হংকং-এ ঘটা কমপ্লেক্সের আটটি ভবনের মধ্যে সাতটিতে ছড়িয়ে পড়ার আগে বাঁশের ভারা এবং নির্মাণ জালে সর্বশেষ আগুন শুরু হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দিয়েছে যে নিম্নমানের প্রতিরক্ষামূলক জাল এবং প্লাস্টিক, যা আগুনকে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে। পুলিশ আরও আবিষ্কার করেছে যে ক্ষতিগ্রস্থ ভবনের কিছু জানালা একটি ফোম জাতীয় উপাদান দিয়ে সিল করা হয়েছিল, যা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা একটি নির্মাণ সংস্থা দ্বারা ইনস্টল করা হয়েছিল। ব্লুমবার্গের মতে, নিরাপত্তা সচিব ক্রিস ট্যাং বলেন, ‘ভবনের বাইরের অংশে প্রতিরক্ষামূলক জাল, আগুন প্রতিরোধী কাপড় এবং প্লাস্টিকের শিটিং অনেক বেশি তীব্রভাবে পুড়ে গেছে এবং স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।’

    ( US-এ গুলি চালনা কাণ্ডে আফগান ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে আড়ালে কলকাঠি ISI-র? রিপোর্টে এল তালিবানের বিস্ফোরক ইঙ্গিত)

    হংকংয়ের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আইলিন চুং বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে কোম্পানির দায়ী পক্ষগুলি চরম অবহেলা করেছিল, যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং আগুন অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটে। নরহত্যার সন্দেহে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির দুই পরিচালক ও এক ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।'

    এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে, স্থানীয়রা ত্রুটিপূর্ণ ফায়ার অ্যালার্ম এবং ঐতিহ্যবাহী বাঁশের ভারার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেক বাসিন্দা এখন প্রশ্ন তুলছেন যে ঝুঁকিগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল কিনা এবং ইনস্টল করা সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি কার্যকর ছিল কিনা। এদিকে, হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি বলেছেন, এই দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করবে। তিনি বলেন, সরকার স্ক্যাফোল্ডিং বা বাঁশের ভারা এবং নির্মাণ সামগ্রীর সুরক্ষা পর্যালোচনা করতে বড় ধরনের মেরামতের অধীনে থাকা সমস্ত হাউজিং এস্টেট পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করেছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

