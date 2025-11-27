Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    US-এ গুলি চালনা কাণ্ডে আফগান ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে আড়ালে কলকাঠি ISI-র? রিপোর্টে এল তালিবানের বিস্ফোরক ইঙ্গিত

    তালিবানের মুখপাত্র সুহেল শহিন বলছেন এই গুলি চালনার নেপথ্যের কারণ নিয়ে, ‘কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

    Published on: Nov 27, 2025 7:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসের কাছেই দুই ন্যাশনাল গার্ডের ওপর গুলি চালনা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই সন্দেহের জালে এসেছে এক আফগানিস্তানের বাসিন্দার নাম। আমেরিকার গোয়েন্দা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জন ব়্যাটক্লিফকে উল্লেখ করে ফক্স নিউজর রিপোর্ট দাবি করছে। এই সন্দেহভাজন আফগানিস্তানে মার্কিন ফৌজ থাকার সময় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। রিপোর্ট দাবি করেছে সে সিআইএর সঙ্গেও কাজ করেছে। ২০২১ সালে আফগান মাটি ছেড়ে মার্কিন ফৌজ না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সে মার্কিন ফৌজের সঙ্গে কাজ করেছে। এদিকে, এই সমস্ত রিপোর্টের মাঝেই মুখ খুলল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার।

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুলি চালনা কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য এল সামনে। AP/PTI(AP11_27_2025_000007A) (AP)
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুলি চালনা কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য এল সামনে। AP/PTI(AP11_27_2025_000007A) (AP)

    তালিবানের মুখপাত্র সুহেল শহিন বলছেন এই গুলি চালনার নেপথ্যের কারণ নিয়ে, ‘কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’ সদ্য সিএনএন-নিউজ১৮ কে এক ‘এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার’ দিয়েছেন তিনি। সেখানেই তিনি বলছেন, আফগানদের জাতীয় নিরাত্তার ঝুঁকি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে, আমেরিকায় এই গুলি চালনার ঘটনায়, কোনও বাইরের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের হাত থাকতেই পারে! ফলত কোনও সম্ভাবতই তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাঁর সাফ কথা,'আমাদের নীতি স্পষ্ট ,আমরা কাউকে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করতে দেব না।' এই হামলার জন্য দায়ীদের অবশ্যই একটি পেশাদার, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে, বলে তিনি বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন,'একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য একটি তদন্তের প্রয়োজন।' হামলাকারী আইএসআই দ্বারা প্রভাবিত বা নির্দেশিত হতে পারে কিনা জানতে চাইলে শাহিন বলেন, সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর সাফ কথা,'আমি সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবে তদন্তের পর কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যাবে না।'

    ( MEA on Sheikh Hasina: শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের 'আর্জি খতিয়ে দেখা হচ্ছে’, ঢাকার চিঠির পর মুখ খুলল দিল্লি)

    ( MEA on Sheikh Hasina: শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের 'আর্জি খতিয়ে দেখা হচ্ছে’, ঢাকার চিঠির পর মুখ খুলল দিল্লি)

    ( India Vs Pakistan:' অন্যকে লেকচার’ মানায় না!'ধর্মান্ধতার কলঙ্কিত রেকর্ড নিয়ে.. ’, রামমন্দির নিয়ে পাককে পাল্টা দিল দিল্লি)

    তিনি অভিযোগের সুরে বলছেন, আইএসআই চেষ্টা করছে আফগানিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সম্পর্কে শাহিনের বক্তব্য, 'ভারত সহ বিশ্বের আরও দেশের কাছে আসার সাথে সাথে তালিবানদের ফাঁসানোর জন্য আইএসআই এই কাজগুলো করছে।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা,' মার্কিন সরকারের দায়িত্ব হল সকল দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ তদন্ত করা।'

    News/News/US-এ গুলি চালনা কাণ্ডে আফগান ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে আড়ালে কলকাঠি ISI-র? রিপোর্টে এল তালিবানের বিস্ফোরক ইঙ্গিত
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes