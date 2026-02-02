Edit Profile
    Surya Grahan 2026 Astrology: ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কুম্ভে, এই রাশি সহ কর্কট, সিংহের ওপর কোন প্রভাব? বলছে জ্যোতিষমত

    ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কোন প্রভাব ফেলবে কুম্ভ, কর্কট, সিংহ রাশিতে?

    Published on: Feb 02, 2026 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসটি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্র উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই খুব বিশেষ হতে চলেছে। ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ এই মাসে হতে চলেছে। এই সূর্যগ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এ ঘটবে, যা ফাল্গুনের শিবরাত্রির পরের তিথি।

    ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কুম্ভে, এই রাশি সহ কর্কট, সিংহের ওপর কোন প্রভাব?
    ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কুম্ভে, এই রাশি সহ কর্কট, সিংহের ওপর কোন প্রভাব?

    ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫:৩১ টায় শুরু হবে এবং সন্ধ্যা ৭:৫৭ অবধি চলবে। এই সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না, তাই সূতক সময়কাল বৈধ হবে না। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাবের কথা বললে, এমনকি যদি গ্রহণটি দৃশ্যমান না হয়, তবে এটি অবশ্যই কোনও না কোনও রূপে সমস্ত রাশির চিহ্নকে প্রভাবিত করবে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই গ্রহণ কুম্ভ রাশিতে হবে। এই সময়ে সূর্য কুম্ভ রাশিতে বসে থাকবে। কুম্ভ রাশিকে শনির চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং যখন এই রাশিতে সূর্যগ্রহণ হয়, তখন এর প্রভাব আরও গভীর হয়ে ওঠে। যদিও এটি সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে চারটি রাশিচক্রের চিহ্নকে এই সময়ের মধ্যে বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    কর্কট

    এই সূর্যগ্রহণ কর্কট রাশির মানুষের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করা হয়। গ্রহণের সময়, সূর্য আপনার ট্রানজিট রাশিফলের অষ্টম ঘরে থাকবে। এ কারণে মানসিক অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক উত্থান-পতন বাড়তে পারে। এমনকি ছোট বিষয়গুলিও আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এই সময় কিছুটা দুর্বল হতে পারে। তাই এই সময়ে নিজের বিশেষ যত্ন নিন। জ্যোতিষীরা গ্রহণের পরে কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও বড় সিদ্ধান্ত, বিনিয়োগ বা নতুন শুরু করা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।

    সিংহ

    এই সূর্যগ্রহণ সিংহ রাশির রাশির জন্য শুভ বলা যায় না। এটি ব্যবসা, অংশীদারিত্ব এবং বৈবাহিক জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো বা আবেগে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনি যদি নতুন চুক্তি, বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা করছেন তবে প্রথমে ভাল চিন্তা করুন। ধৈর্য ও বোঝাপড়া অবলম্বন করলে বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো যায়।

    কুম্ভ

    এই সূর্যগ্রহণ কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। গ্রহণের সময়, সূর্য আপনার আরোহী ঘরে অবস্থিত হবে। এর প্রভাব হতে পারে যে নতুন ধারণা আপনার মনে দ্রুত আসবে, তবে একই সাথে বিভ্রান্তি অব্যাহত থাকতে পারে। এই সময়ে, কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখুন, বিশেষ করে নিজেকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।

    এই সূর্যগ্রহণ বাকি রাশিচক্রের উপরও প্রভাব ফেলবে, তবে এই প্রভাবটি তাদের জন্য স্বাভাবিক হবে। তবুও, গ্রহণকে ঘিরে সংযম, প্রশান্তি এবং চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবার জন্য উপকারী হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

