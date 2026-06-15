Surya Grahan 2026: সূর্যগ্রহণ ২০২৬ আসছে! মিথুন, সিংহ, কন্যা, ধনুর কেমন কাটবে? রইল জ্যোতিষমত
Surya Grahan August 2026: বছরের দ্বিতীয় এবং শেষ সূর্যগ্রহণ আগস্টে ঘটবে। এই দিনে দুটি ভিন্ন নবপঞ্চম যোগও তৈরি হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যগ্রহণকে একটি অশুভ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের সঙ্গে নব পঞ্চম যোগের সংমিশ্রণে বিরূপ প্রভাব পড়বে।
Solar Eclipse 2026 তারিখ এবং নবপঞ্চম যোগ সঞ্যোগ প্রভাব: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যগ্রহণকে একটি অশুভ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বছরের দ্বিতীয় এবং শেষ সূর্যগ্রহণ ১২ আগস্ট, 2026 এ ঘটবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই দিনে, সূর্যগ্রহণের সাথে দুটি পৃথক স্বতন্ত্র নবপঞ্চম যোগ মিলে যাচ্ছে। সূর্যগ্রহণের সঙ্গে নবপঞ্চম যোগ তৈরি হওয়া একটি অশুভ সংযোগ বলে মনে করা হয়।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, সূর্যগ্রহণ একটি অশুভ ঘটনা, তাই এটি দেশ এবং বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই দিনে গঠিত উভয় নবপঞ্চম যোগই অনেক রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জেনে নিন কোন কোন রাশিচক্রের চিহ্ন একসঙ্গে রাশিচক্রের মানুষের অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সূর্যগ্রহণ এবং নবপঞ্চম যোগ অশুভ যার জন্য রাশিচক্র চিহ্ন-
1. মিথুন – সূর্যগ্রহণ এবং নব পঞ্চম যোগের প্রভাব মিথুন রাশির মানুষের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে বাধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। কঠোর পরিশ্রম অনুযায়ী ফল না পাওয়া মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার আর্থিক বাজেটকে নাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি শারীরিক শক্তি হ্রাস অনুভব করবেন। এই সময়টি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত নয়, আপনি যদি এখনও বিনিয়োগের পরিকল্পনা করে থাকেন তবে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
2. সিংহ - সিংহ রাশির লোকেরা এই সময়ে আবেগের কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত। আলোচনার সময় সংযম এবং ধৈর্য ব্যবহার করুন। আপনাকে পরিবার সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। উদ্বেগ আপনাকে আপনার স্ত্রী এবং স্বাস্থ্যের সাথে তাড়া করতে পারে। আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় হবে, যা আর্থিক বাজেটকে জগাখিচুড়ি করতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন হতে পারে। মাথাব্যথা, ক্লান্তি বা অনিদ্রা হতে পারে। এই সময়ে কারও কথায় বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।
3. কন্যা রাশি- এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য ব্যক্তিগত এবং পেশাগতভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আপনার শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। আপনার বক্তব্য কাউকে আঘাত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হতে পারে। আর্থিকভাবে চাপের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। অফিসে সিনিয়রদের সাথে বিরোধ এড়িয়ে চলুন, কেরিয়ারে ক্ষতি হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত না নেওয়া আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
4. ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য এই সময়টি কাজে বাধা আনতে পারে। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। কোনও বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি অর্থ হারাতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। অফিসে কাজের ব্যস্ততা মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। অফিসে সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার চেষ্টা করুন। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More