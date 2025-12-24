Edit Profile
    2026 Money Luck Horoscope: ২০২৬ সালে এই ৩ রাশির টাকার ভাগ্য 'দৌড়বে'? কী বলছে জ্যোতিষমত

    ২০২৬ সালে কোন কোন রাশির টাকা রোজগারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি লাকি হবে?

    Published on: Dec 24, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আসছে ২০২৬। এই বছরটি কেমন কাটবে, তা নিয়ে অনেকের মনেই নানান কৌতূহল রয়েছে। জ্যোতিষমতে আসন্ন বছর ঘিরে রাশিফল অনুযায়ী কিছু আভাস দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন বছরে প্রেম, স্বাস্থ্য, কেরিয়ার সহ নানান বিষয়ে রাশি অনুযায়ী জাতক জাতিকার ভাগ্যফল বলছে জ্যোতিষমত। দেখে নেওয়া যাক, ভাগ্যফলের গণনার বিচারে ২০২৬ সালে টাকা আসার ক্ষেত্রে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা সবচেয়ে বেশি লাকি?

    ২০২৬ সালে এই ৩ রাশির টাকার ভাগ্য 'দৌড়বে'? কী বলছে জ্যোতিষমত। REUTERS/Amit Dave - RC128168E040
    বৃষ

    এই সময়টিতে আগে করা বিনিয়োগগুলি ভাল রিটার্ন দিতে পারে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি পেতে পারেন বা বেতন বৃদ্ধি পেতে পারেন। ২০২৬ সাল আর্থিকভাবে একটি শক্তিশালী বছর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আশা করতে পারেন, পাশাপাশি তাঁদের জন্য একাধিক আয়ের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।সামগ্রিকভাবে, বছরটি স্থিতিশীল আয় এবং ধীরে ধীরে সম্পদ বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে।

    সিংহ

    সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য প্রভাব, দায়িত্ব এবং আর্থিক লাভ বৃদ্ধি করবে। সূর্য ও বৃহস্পতির নেতৃত্ব ও কেরিয়ারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে দাবি করছে রাশিফল। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনাকে আপনার সিনিয়রদের কাছ থেকে আস্থা এবং স্বীকৃতি অর্জনে সহায়তা করবে। আপনি এমনকি নিজের একটি উদ্যোগ শুরু করার কথাও ভাবতে পারেন।

    ধনু

    বিদেশে কাজ, অনলাইন প্রকল্প, পরামর্শ বা শিক্ষা-সম্পর্কিত ভূমিকার মাধ্যমে অর্থ আসতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা বেতন বৃদ্ধি অবাক করার মতো কিছু হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সার্থক মনে হতে পারে। কাজ বা ব্যক্তিগত উন্নতির সাথে যুক্ত ভ্রমণও এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি যোগ করতে পারে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

