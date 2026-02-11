Edit Profile
    Lucky Zodiacs from 28 February: ১৭ দিনের ব্যাপার, তার পরেই তোলপাড় হবে ৫ রাশির ভাগ্য! একই সারিতে বসবে ৬ গ্রহ

    আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মহাকাশে এমনই এক বিরল দৃশ্য দেখা যাবে, যেখানে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নেপচুন—এই ৬টি গ্রহ একে অপরের সাথে এক সারিবদ্ধ অবস্থানে থাকবে।

    Published on: Feb 11, 2026 12:26 PM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন বা একাধিক গ্রহের এক সারিতে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মহাকাশে এমনই এক বিরল দৃশ্য দেখা যাবে, যেখানে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নেপচুন—এই ৬টি গ্রহ একে অপরের সাথে এক সারিবদ্ধ অবস্থানে থাকবে।

    জ্যোতিষীদের মতে, এই 'প্ল্যানেটারি প্যারেড' বা গ্রহের সমাবেশ বিশ্বজুড়ে যেমন বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, তেমনই ১২টি রাশির ওপর এর গভীর প্রভাব পড়বে। তবে ৫টি রাশির জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ভাগ্য নির্ধারক হতে চলেছে।

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহ সমাবেশ আর্থিক উন্নতির নতুন পথ খুলে দেবে। মঙ্গলের প্রভাবে আপনার সাহস বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষেত্রে অমীমাংসিত কাজগুলো দ্রুত শেষ হবে। বড় কোনো বিনিয়োগ থেকে এই সময়ে লাভবান হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    বুধ ও বৃহস্পতির অনুকূল প্রভাবে মিথুন রাশির জাতকদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা বাড়বে। যারা বিপণন (Marketing) বা সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত, তারা নতুন কোনো বড় প্রজেক্ট পেতে পারেন। সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ক্যারিয়ারে বড় ধরণের লাফ দেওয়ার। গ্রহদের এই সারিবদ্ধ অবস্থান আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আটকে থাকা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদ মিটে যেতে পারে।

    ৪. ধনু রাশি (Sagittarius)

    বৃহস্পতির কৃপায় ধনু রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক—উভয় দিকেই উন্নতি হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের পথ প্রশস্ত হবে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি ফিরবে এবং কোনো শুভ কাজের আয়োজন হতে পারে।

    ৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius)

    কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য শনি ও শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত শুভ ফল দেবে। এই সময়ে আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন অংশীদারিত্ব লাভজনক হবে এবং আয় বৃদ্ধির নতুন উৎস তৈরি হবে।

    অন্যান্য রাশির ওপর প্রভাব:

    বৃষ, কর্কট, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির জন্য এই সময়টি মিশ্র ফলদায়ক হবে। বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং মানসিক চাপ এড়াতে ধ্যান করুন।

    প্রতিকার:

    এই মহাজাগতিক শক্তির ইতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করতে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে স্নান সেরে নিজের ইষ্টদেবতার পূজা করুন। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা এবং দান-ধ্যান করা এই সময়ে বিশেষ ফলদায়ক বলে মনে করা হয়।

