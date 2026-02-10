Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দোকানের ব্যবসা বাড়ছে না? এই শক্তিশালী রক্ষাকবচ ব্যবসার চাকা ঘোরাতে পারে, বলছে তন্ত্রমত

    অনেক ব্যবসায়ীই কঠোর পরিশ্রম করেও ভাগ্যের সহায়তা পান না, তাদের জন্য আদুরে যন্ত্রম এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ ও সমৃদ্ধির উৎস হতে পারে।

    Published on: Feb 10, 2026 11:18 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের এক অতি প্রাচীন ও গোপনীয় প্রতিকার হলো 'আদুরে যন্ত্রম'। বিশেষ করে ব্যবসায়িক উন্নতি এবং দোকানে গ্রাহকের সমাগম বৃদ্ধিতে এই যন্ত্রের প্রভাব অলৌকিক বলে মনে করা হয়। অনেক ব্যবসায়ীই কঠোর পরিশ্রম করেও ভাগ্যের সহায়তা পান না, তাদের জন্য আদুরে যন্ত্রম এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ ও সমৃদ্ধির উৎস হতে পারে।

    দোকানের ব্যবসা বাড়ছে না? এই শক্তিশালী রক্ষাকবচ ব্যবসার চাকা ঘোরাতে পারে
    দোকানের ব্যবসা বাড়ছে না? এই শক্তিশালী রক্ষাকবচ ব্যবসার চাকা ঘোরাতে পারে

    আদুরে যন্ত্রম কী এবং এটি কীভাবে আপনার ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তা জেনে নিন।

    আদুরে যন্ত্রম আসলে কী?

    'আদুরে যন্ত্রম' হলো একটি বিশেষ তান্ত্রিক রেখাচিত্র বা সংখ্যাতত্ত্বের বিন্যাস, যা সাধারণত ভোজপত্র, তামা বা রূপোর পাতের ওপর অঙ্কন করা হয়। 'আদুরে' শব্দটি মূলত আকর্ষণ বা আকর্ষণী শক্তির সাথে যুক্ত। এই যন্ত্রটি নির্দিষ্ট কিছু বৈদিক মন্ত্র এবং তান্ত্রিক বিধি দ্বারা 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' করা হয়। এটি মূলত মা লক্ষ্মী এবং গণেশজির আশীর্বাদপুষ্ট একটি আধ্যাত্মিক চুম্বক, যা ইতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

    দোকানের বিক্রি ও ব্যবসা বাড়াতে এটি কেন কাজে লাগে?

    ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আদুরে যন্ত্রমের ব্যবহার বহুমুখী:

    ১. গ্রাহক আকর্ষণ: এই যন্ত্রের প্রধান কাজ হলো সম্মোহনী শক্তি তৈরি করা। এটি দোকানের প্রবেশদ্বারে বা ক্যাশ বাক্সে থাকলে গ্রাহকরা আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বারবার ফিরে আসেন।

    ২. বাধা ও কুনজর থেকে মুক্তি: অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুদৃষ্টি বা নেতিবাচক শক্তির কারণে চলন্ত ব্যবসা থমকে যায়। আদুরে যন্ত্রম একটি সুরক্ষা বলয় তৈরি করে যা যেকোনো অশুভ নজর থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করে।

    ৩. আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি: এই যন্ত্রটি বাস্তু দোষ দূর করে দোকানে অর্থের আগমন ত্বরান্বিত করে। যারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের জন্য এটি নতুন আয়ের উৎস তৈরি করতে সাহায্য করে।

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি

    তন্ত্রশাস্ত্রে আদুরে যন্ত্রমকে 'আকর্ষণ যন্ত্রম'-এর একটি বিশেষ শাখা হিসেবে দেখা হয়। তন্ত্র মতে, জগতের প্রতিটি বস্তুই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যন্ত্রটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পন তৈরি করে যা ধনের দেবী মহালক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী:

    • বুধ ও শুক্রের প্রভাব: ব্যবসা ও বাণিজ্যের কারক গ্রহ হলো বুধ এবং শুক্র। আদুরে যন্ত্রম এই দুই গ্রহের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে তাদের অনুকূলে নিয়ে আসে।
    • শুভ মুহূর্তের গুরুত্ব: জ্যোতিষীরা পরামর্শ দেন যে, রবি-পুষ্য যোগ, অক্ষয় তৃতীয়া বা দীপাবলির মতো শুভ মুহূর্তে এই যন্ত্র স্থাপন করলে এর কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায়।
    • প্রতিষ্ঠা বিধি: তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে, যথাযথ পূজা ও হোম ছাড়া এই যন্ত্র কেবল একটি ধাতব পাত মাত্র। সঠিক গুরু বা পণ্ডিতের দ্বারা এটি শোধন ও জাগ্রত করা অপরিহার্য।

    আদুরে যন্ত্রম স্থাপনের নিয়ম

    • স্থান: দোকানের উত্তর বা পূর্ব দিকের দেওয়ালে অথবা ক্যাশ বাক্সের ভেতরে যেখানে প্রতিদিন ধূপ দেখানো হয়, সেখানে এটি স্থাপন করতে হবে।
    • শুদ্ধি: প্রতিদিন সকালে দোকান খোলার পর যন্ত্রটিকে প্রণাম করে ধূপ-দীপ দেখাতে হবে।
    • গোপনীয়তা: তন্ত্রমতে, এই ধরণের যন্ত্র যত গোপন রাখা যায়, তার শক্তি তত বৃদ্ধি পায়।
    News/Astrology/দোকানের ব্যবসা বাড়ছে না? এই শক্তিশালী রক্ষাকবচ ব্যবসার চাকা ঘোরাতে পারে, বলছে তন্ত্রমত

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes