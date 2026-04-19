Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Akshay Tritiya 2026 date time: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র তিথি এখনও কতক্ষণ রয়েছে?আজ সন্ধ্যায় শুভ সময় কখন, দেখে নিন কেনাকাটির আগে

    আজ অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র তিথি শুরু হচ্ছে। আর তিথি শেষ কখন হবে, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 19, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬ র তিথি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর হিন্দু ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয় যে, এই তিথিতে যে জিনিস ঘরে আনা হয়, সেই জিনিস অখণ্ড থাকে, তার বিনাশ বা ক্ষয় হয়না। আর সেই মান্যতা থেকে, এই তিথি অনেকের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

    অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬

    এমন শুভ তিথিতে অনেকেই দামি কিছুি জিনিস কিনে থাকেন। ঘরে আনেন সোনার কিথু জিনিস, আবার কেউ ঘরে রুপোর জিনিস আনেন। এছাড়াও খুব কম দামি কিছু জিনিসও অনেকে এই শুভ তিথিতে কিনে আনেন ঘরে। দেখে নেওয়া যাক, আজ অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬ তিথি শুরু হলেও, কতক্ষণ থাকবে সেই তিথি? দেখে নিন এই তিথি কতক্ষণ থাকবে।

    আজ রবিবার ১৯ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১০ টা ৪৯ মিনিট থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তিথি শেষ হবে ২০ এপ্রিল সকাল ৭ টা ২৭ মিনিটে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিকেলে কেনাকাটির সেরা সময় বিকেল ৬ টা ৪৯ মিনিট থেকে শুরু করে, সময় রাত ১০ টা ৫৭ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। রাতের দিকে শুভ সময় রাত ১ টা ৪৩ মিনিট থেকে ৩ টে ০৫ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। ২০ এপ্রিল ভোরের শুভ সময় ৪ টে ২৮ মিনিট থেকে ভোর ৫ টা ৫১ মিনিট পর্যন্ত।

    অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে বহু হিন্দু বাড়িতেই বিষ্ণুদেব ও মা লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। প্রদীপ ধূপ, ধুনো সহকারে এই দিনে দেবী ও দেবতার আরাধনা করা হয়। এরপর ঘরে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে দেওয়া হয় আল্পনা। এইদিনে বিশেষ সময় কেনাকাটারও মাহাত্ম্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯ এপ্রিল ২০২৬ রবিবার থেকে এই তিথি শুরু হলেও, ২০ এপ্রিল সোমবার সকাল বেলার বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত এই তিথি রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Akshay Tritiya 2026 Date Time: অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬র তিথি এখনও কতক্ষণ রয়েছে?আজ সন্ধ্যায় শুভ সময় কখন, দেখে নিন কেনাকাটির আগে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes