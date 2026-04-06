অক্ষয় তৃতীয়া ভুলেও কিনবেন না এই সব জিনিস! কী কী কেনা যাবে এই শুভ দিনে? দেখে নিন

অক্ষয় তৃতীয়া ভুলেও কিনবেন না এই সব জিনিস! কী কী কেনা যাবে এই শুভ দিনে? দেখে নিন
অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কেনাকাটার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দেখে নিন এদিন কী কী কেনা উচিত? ও কী কী কেনা উচিত নয়?
অক্ষয় তৃতীয়া হিন্দুধর্মের একটি অত্যন্ত শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এটি বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে পালিত হয়। ২০২৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হবে রবিবার, ১৯ এপ্রিল। এই দিনে করা যেকোনও শুভ কাজ, দান বা ক্রয় চিরস্থায়ী ফল প্রদান করে। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান বিষ্ণু বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। তাই এই দিনে অনেকেই সোনা-রুপা কেনেন, নতুন কাজ শুরু করেন এবং দান করেন।
২০২৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার সঠিক তারিখ
দৃক পঞ্চাং অনুসারে, বৈশাখ শুরুর তৃতীয়া তিথি ১৯ এপ্রিল, সকাল ১০টা বেজে ৫০ মিনিটে শুরু হবে এবং ২০ এপ্রিল, সকাল ৭টা বেজে ২৭ মিনিটে শেষ হবে। মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী তৃতীয়া নিয়ম অনুসারে, অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হবে রবিবার। বিকালের সময় বিরাজ করে, তাই শাস্ত্রীয় তারিখ ১৯ এপ্রিল।
অক্ষয় তৃতীয়ার ধর্মীয় তাৎপর্য
'অক্ষয়' শব্দের অর্থ যা কখনও বিনষ্ট হয় না। এই দিনে করা দান, মন্ত্রোচ্চারণ, ধ্যান, পুজো এবং কেনাকাটা চিরস্থায়ী ফল প্রদান করে। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, এই দিনে ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মী বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন।
অক্ষয় তৃতীয়ায় কী কী কেনা উচিত?
অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কেনাকাটার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়:
১. সোনা ও রুপার গহনা
২. পিতল এবং ব্রোঞ্জের বাসনপত্র
৩. জমি, বাড়ি বা যানবাহন
৪. নতুন পোশাক ও বস্ত্র
৫. বই, আসবাবপত্র এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র
৬. পুজোর সামগ্রী এবং মন্দিরের জিনিসপত্র
বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কেনা জিনিসপত্র ঘরে সুখ, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।
অক্ষয় তৃতীয়ায় কী কেনা উচিত নয়?
অক্ষয় তৃতীয়ায় কিছু নির্দিষ্ট জিনিস কেনা অশুভ বলে মনে করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল বা প্লাস্টিকের বাসনপত্র, কাঁটাযুক্ত গাছ এবং কালো পোশাক কেনা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়াও, অক্ষয় তৃতীয়ায় টাকা ধার দেওয়াও নিষিদ্ধ। এইসব জিনিস ক্রয় করলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
অক্ষয় তৃতীয়ায় কেনাকাটার সঠিক নিয়মাবলী
১. সকালে স্নান করুন এবং পরিষ্কার পোশাক পরুন।
২. পুজো সম্পন্ন করুন এবং ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।
৩. বিকেলে অথবা শুভ সময়ে কেনাকাটা করুন।
4. কেনার সময় ইতিবাচক চিন্তা রাখুন।
৫. দান করুন (খাবার, পোশাক, সোনা বা অন্যান্য শুভ জিনিস)।
এই নিয়মগুলি অনুসরণ করলে অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ হয় এবং ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।