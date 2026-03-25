Akshaya Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়া কবে? এদিন সোনা-রূপো কেনার শুভ সময় কোনটি? দেখে নিন

Akshaya Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়া কবে? এদিন সোনা-রূপো কেনার শুভ সময় কোনটি? দেখে নিন
হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনটিকে একটি শুভ সময় হিসাবেও বিবেচনা করা হয়, কারণ এই দিনে করা যে কোনও শুভ কাজের ফল অক্ষয়, অর্থাৎ অনন্ত। ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরামের জন্মতিথি হিসেবে এই দিনটিকে মানা হয়।
মহাভারতে এই দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ভগবান কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অক্ষয় পাত্র উপহার দিয়েছিলেন, যেটিতে খাবারের কখনও অভাব হত না। বিশ্বাস করা হত যে এই দিনে করা দান, মন্ত্রোচ্চারণ, তপস্যা এবং পুজো বহুবিধ ফল প্রদান করে, যা সুখ, সমৃদ্ধি, সম্পদ এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসে। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর পুজো করা এবং সোনা বা সোনার গয়না কেনা শুভ বলে মনে করা হয়। এই উদ্দেশ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সোনা কেনা হয়। জেনে নেওয়া যাক অক্ষয় তৃতীয়া কবে এবং সোনা-রূপো কেনার শুভ সময় কোনটি।
ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিন ১৯ এপ্রিল সকাল ১০টা বেজে ৪৮ মিনিটে শুরু হবে। তৃতীয়া ২০ এপ্রিল সকাল ৭টা বেজে ২৭ মিনিটে শেষ হবে। অতএব, অক্ষয় তৃতীয়া ১৯ এপ্রিল পালিত হবে।
অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সোনা-রূপো কেনার শুভ সময় হল ১৯ এপ্রিল সকাল ১০টা বেজে ৪৯ মিনিট থেকে পরের দিন, ২০ এপ্রিল ভোর ৫টা বেজে ৫১ মিনিট পর্যন্ত। আপনি এই সময়ের মধ্যে সোনা কিনতে পারেন।
হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়াকে একটি অত্যন্ত শুভ ও পুণ্যময় উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈদিক ঐতিহ্যে, একে অক্ষয় বলা হয়, যা অনন্ত পুণ্যের প্রতীক। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে করা দান, মন্ত্রোচ্চারণ, তপস্যা এবং শুভ কর্মের ফল চিরস্থায়ী হয়, অর্থাৎ তা কখনও হ্রাস পায় না। ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, ভগবান বিষ্ণুর অবতার পরশুরামের জন্ম এই দিনে হয়েছিল, তাই এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান বিষ্ণুর পুজো করা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও, বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, নতুন ব্যবসা শুরু করা বা বিনিয়োগের মতো শুভ কাজগুলি এই দিনে কোনও শুভ সময় ছাড়াই করা যেতে পারে, কারণ এই সময়টিকে একটি স্বতঃসিদ্ধ শুভ সময় বলে মনে করা হয়।