Akshaya Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভুলেও কিনবেন না এই ৫ জিনিস, অজান্তেই হয়ে যাবে বড় বিপদ

Akshaya Tritiya 2026: অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ভুলেও কিনবেন না এই ৫ জিনিস, অজান্তেই হয়ে যাবে বড় বিপদ
Akshaya Tritiya 2026: হিন্দু ধর্মে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব অফুরন্ত ফল দেয়। এই দিনে যে কোনও শুভ কাজ নবায়নযোগ্য। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ সোনা ও রূপা থেকে অনেক ধরনের জিনিস কিনে নেয়। তবে অক্ষয় তৃতীয়ায় কিছু জিনিস এড়িয়ে চলা উচিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক তাদের সম্পর্কে।
অক্ষয় তৃতীয়া হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব, যা অত্যন্ত শুভ এবং পুণ্যবান বলে মনে করা হয়। এই দিনে যে কোনও শুভ কাজের ফল পুনর্নবীকরণযোগ্য। ঠিক এই কারণেই মানুষ এই দিনে সোনা, রূপা, যানবাহন, জমি এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র কিনে নেয়। তবে কিছু জিনিস আছে যা অক্ষয় তৃতীয়ায় কেনা উচিত নয়, অন্যথায় বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়তে পারে এবং উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে।
অক্ষয় তৃতীয়া ২০২৬: তারিখ এবং শুভ যোগ
২০২৬ সালে, অক্ষয় তৃতীয়া ১৯ এপ্রিল পালন করা হবে। তিথি শুরু হবে ১৯ এপ্রিল সকাল ১০:৫০টায় শুরু হবে এবং ২০ এপ্রিল সকাল ৭:২৮ এ শেষ হবে। এই দিনে রোহিনী নক্ষত্র, সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ, অমৃত সিদ্ধি যোগ এবং গজকেশরী যোগের বিরল সংমিশ্রণ হবে, যা শুভ কাজের জন্য অত্যন্ত অনুকূল।
কী কী কিনবেন না
কালো রঙের কোনও বস্তু: হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, কালো রঙকে শনি এবং নেতিবাচকতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার মতো শুভ দিনে কালো কাপড়, কালো বাসন বা কোনও কালো জিনিস কেনা অশুভ। এটি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি এবং আর্থিক বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার কারণ হতে পারে।
লোহার জিনিস: অক্ষয় তৃতীয়ায় লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি জিনিস (যেমন বাসনপত্র, সরঞ্জাম বা আসবাবপত্র) কেনা এড়ানো উচিত। বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এটি বাড়ির সুখ এবং ইতিবাচকতার উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। লোহা শনির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে, এই শুভ তারিখে এটি কেনা অশুভ বলে মনে করা হয়।
প্লাস্টিকের জিনিস: অক্ষয় তৃতীয়ায় প্লাস্টিকের আইটেম (যেমন বাসনপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র ইত্যাদি) কেনা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। প্লাস্টিক প্রাকৃতিক নয় এবং ইতিবাচক শক্তির অভাব রয়েছে। এটি বাড়ির সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং লক্ষ্মীর বাসস্থানকে দুর্বল করতে পারে।
ধারালো জিনিস: অক্ষয় তৃতীয়ায় ছুরি, কাঁচি, ব্লেড বা কোনও ধারালো জিনিস কেনা অশুভ। শাস্ত্র বলে যে, এই ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা, বিবাদ এবং মতবিরোধ বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই এই দিনে এসব বিষয় থেকে পুরোপুরি দূরে থাকুন।
কাঁটাযুক্ত গাছ: অক্ষয় তৃতীয়ায় কাঁটাযুক্ত গাছপালা (যেমন ক্যাকটাস) কেনা বাস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে অশুভ বলে মনে করা হয়। এই উদ্ভিদগুলি নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে এবং বাড়িতে বাধা, স্বাস্থ্য সমস্যা বা অর্থনৈতিক বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই দিনে, কেবল সবুজ এবং ফুল বা ফুল হয়, এমন গাছপালা বাড়িতে আনা শুভ।
অক্ষয় তৃতীয়ায় কী কী কিনবেন?
এই দিন সোনা, রূপা, হীরে, জামাকাপড়, বাসনপত্র, পূজার সামগ্রী, মিষ্টি এবং দাতব্য কাজের জন্য জিনিসপত্র কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এসব জিনিস কিনে ঘরে লক্ষ্মীর বাসস্থান বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি আসে।
অক্ষয় তৃতীয়ায় সঠিক জিনিস কিনে এবং ভুল জিনিস থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে, আপনি আপনার বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং আশীর্বাদ তৈরি করতে পারেন। এই শুভ দিনটি ইতিবাচক কর্ম এবং নিষ্ঠার সাথে উদযাপন করুন।
ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।