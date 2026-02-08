১৫ দিনেই পরেই হবে মঙ্গল-রাহুর ভয়ানক মিলন! ৪ রাশির জীবনে আসবে বদল, সতর্ক থাকবেন কারা

১৫ দিনেই পরেই হবে মঙ্গল-রাহুর ভয়ানক মিলন! ৪ রাশির জীবনে আসবে বদল, সতর্ক থাকবেন কারা
জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু গ্রহের মিলন শুভ ফল দিলেও, কিছু যুতি অত্যন্ত অশুভ ও ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, কুম্ভ রাশিতে মিলিত হতে চলেছে সাহস ও আগুনের কারক গ্রহ মঙ্গল এবং ছায়া গ্রহ রাহু। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দুই গ্রহের মিলনকে বলা হয় 'অঙ্গারক যোগ'।
অঙ্গারক যোগের প্রভাবে মানুষের মধ্যে ক্রোধ, জেদ এবং দুর্ঘটনার প্রবণতা বহুগুণ বেড়ে যায়। এই অশুভ যোগের কারণে বিশেষ করে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের আগামী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত সাবধানে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষীরা।
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল। তাই এই যোগের প্রভাব আপনার ওপর সরাসরি পড়বে। এই সময়ে আপনার মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে অকারণে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে কোনো বড় বিনিয়োগ বা নতুন কাজ শুরু না করাই ভালো। যানবাহন চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
২. কর্কট রাশি (Cancer)
অঙ্গারক যোগের প্রভাবে কর্কট রাশির জাতকদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। আপনার কথা বা ব্যবহারের কারণে প্রিয়জনরা আঘাত পেতে পারেন। রক্তচাপ বা পেট সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। মানসিক চাপ কমাতে যোগব্যায়াম ও প্রাণায়াম করুন।
৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)
মঙ্গলের প্রভাবে বৃশ্চিক রাশির জাতকরা এমনিতেই জেদি হন, আর রাহুর ছোঁয়ায় সেই জেদ ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কারোর ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না, অন্যথায় বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।
৪. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
যেহেতু কুম্ভ রাশিতেই এই অশুভ যোগটি তৈরি হচ্ছে, তাই আপনার ওপর এর প্রভাব হবে সবথেকে বেশি। শারীরিক আঘাত বা চোট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রু পক্ষ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। এই সময়ে বিতর্কিত কোনো বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখুন এবং শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।
অঙ্গারক যোগের অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়:
যদি আপনার রাশিতে এই যোগের প্রভাব থাকে, তবে ভয় না পেয়ে নিচের প্রতিকারগুলো মেনে চলতে পারেন:
- প্রতিদিন হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
- মঙ্গলবার করে দরিদ্র ব্যক্তিকে গুড় বা মুসুর ডাল দান করুন।
- যতটা সম্ভব রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং শিবের আরাধনা করুন।
- গরুকে রুটি বা ঘাস খাওয়ানো অত্যন্ত শুভ।