Annapurna Puja 2026 Tithi: অন্নপূর্ণা পুজো ২০২৬ কবে রয়েছে? চৈত্র নবরাত্রিতে এই তিথি কখন পড়ছে! রইল পঞ্জিকামত

Annapurna Puja 2026 Tithi: অন্নপূর্ণা পুজো ২০২৬ কবে রয়েছে? চৈত্র নবরাত্রিতে এই তিথি কখন পড়ছে! রইল পঞ্জিকামত
চৈত্র নবরাত্রির শুভ সময়ে দিকে দিকে দেবীর আরাধনা চলছে। বাংলার বুকে বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো ঘিরেও সাজো সাজো রব। কবে পড়ছে এই অন্নপূর্ণা পুজো ২০২৬? তার হদিশ দিচ্ছে পঞ্জিকামত।
চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পূজিতা হন মা অন্নপূর্ণা দেবী। দেবীর পুজো মাহাত্ম্য ঘিরেও রয়েছে এক কাহিনী। হিন্দুমতে বিশ্বাস করা হয়, যে দেবী অন্নপূর্ণাই অন্ন দ্বারা ভিক্ষার ঝুলি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন দেবাদিদেব শিবের। দেবীকে অন্নদাত্রী হিসাবেও পুজো করা হয়। মনে করা হয়, এই অন্নপূর্ণা দেবীর কৃপা যাঁর ওপর থাকে, তাঁর দরজায় অন্নকষ্ট এসে পৌঁছায় না! কথিত রয়েছে, পুরাণ মতে, দেবাদিদেবের সঙ্গে দেবী অন্নপূর্ণার মতবিরোধ হলে অন্নপূর্ণাদেবী কৈলাস ত্যাগ করেন। এরপর শুরু হয় মহামারি, হাহাকার। ফলে শুরু হয় খাদ্যের অভাব, ঘটে মহামারি। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলে নেন দেবাদিদেব। এরপর তিনি শোনেন কাশীতে এক দেবী সকলকে অন্নদান করছেন। তসেই দেবীর দ্বারা পৌঁছন মহাদেব। দেবী অন্নপূর্ণাকে দেখে তিনি চিনতে ভুল করেননি। দেবতা শিব এরপর দেবীর কাছে অন্নগ্রহণ করে মহামারির হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করেন। এরপর থেকেই চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে শুরু হয় পুজো।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে বাংলার ২৫ মার্চ বুধবার, বাংলায় ১০ চৈত্রে শুরু হচ্ছে অন্নপূর্ণা পুজোর অষ্টমী তিথি। তিথি শুরু হচ্ছে দুপুর ১ টা ৫২ মিনিটে। অষ্টমী তিথি শেষ, বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ, বাংলায় ১১ চৈত্র। সেদিন সকাল ১১ টা ৪৯ মিনিটে তিথি শেষ হচ্ছে। নবমী তিথি আরম্ভ, ২৬ মার্চ, ১১ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১১ টা ৫০ মিনিট থেকে। নবমী তিথি শেষ হচ্ছে, ২৭ মার্চ, বাংলায় ১২ চৈত্র, শুক্রবার। সেদিন সকাল ১০ টা ০৭ মিনিটে নবমী তিথি শেষ
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে, ১০ চৈত্র, বুধবার অষ্টমী। ২৫ মার্চ, ২০২৬ বুধবার তিথি শুরু। তিথি শুরু হবে, বিকেল ৪টে ৪৭ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে। অষ্টমী তিথি শেষ, ২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার। সেদিন ১১ চৈত্র। সেদিন দুপুর ২টো ২৮ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে তিথি শেষ। নবমী তিথি শুরু, ১১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ইংরেজি, ২৬ মার্চ। সেদিন দুপুর ২টো ২৮ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে তিথি আরম্ভ। ২৭ মার্চ, শুক্রবার অর্থাৎ বাংলায় ১২ চৈত্র তিথি শেষ। সেদিন দুপুর ১২টা ২০ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে তিথি শেষ।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )