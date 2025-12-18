Edit Profile
    কুম্ভ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কুম্ভ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 18, 2025 2:20 PM IST
    By Sayani Rana
    কুম্ভ (জানুয়ারী 22 - ফেব্রুয়ারী 19) দৈনিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আজ আপনার বীরত্ব প্রমাণ করুন রোম্যান্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করুন এবং আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ইতিবাচক। রোম্যান্সের বিষয়গুলি সাবধানতার সাথে পরিচালনা করুন এবং প্রেমিকের জন্য সময় ব্যয় করুন। আজ অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ইতিবাচক। কুম্ভ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো ঝামেলা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ককে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ রাখুন। আপনাকে অবশ্যই অংশীদারের পছন্দকে মূল্য দিতে হবে। সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করার সময় ধৈর্য ধরা ভাল, কারণ আপনার লক্ষ্য হ'ল দিন শেষ হওয়ার আগে আগুন নেভিয়ে দেওয়া। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও যোগাযোগের দাবি করে। সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে। মতবিরোধ থাকলেও মেজাজ হারাবেন না। কুম্ভ রাশিফল আজ ক্যারিয়ারে সাফল্য আসবে। ম্যানেজমেন্ট আপনার সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখায় আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্পণ করা হবে। আপনি একটি চাকরির পোর্টালে প্রোফাইল আপডেট করতে পারেন, কারণ দিন শেষ হওয়ার আগে নতুন ইন্টারভিউ কল আসবে। চিকিত্সক, নার্স এবং প্যারামেডিকস দিনের দ্বিতীয়ার্ধে গুরুতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। সরকারি কর্মচারীদের দিনটি স্বাভাবিক থাকলেও আইনজীবী, বিচারক, পুলিশ কর্মকর্তা এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের আজ অফিসে কঠিন সমস্যা হবে। কুম্ভ রাশিফল আজ অর্থ বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল সময়, এবং আপনি রিয়েল এস্টেট বা স্টক মার্কেট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। কিছু মহিলা মাতৃত্বের সম্পত্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন। আপনি একটি বিমানের টিকিট বুক করতে পারেন এবং পরিবারের সাথে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিদেশে হোটেল রিজার্ভেশন করতে পারেন। যারা উদ্যোক্তাদের সাথে জড়িত তারা নতুন অংশীদারিত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে এবং তহবিল প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে নতুন অঞ্চলগুলিতে সম্প্রসারণ সহজ হবে। কুম্ভ রাশিফল আজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখুন। আপনি ব্যায়াম দিয়ে দিনটি শুরু করতে পারেন এবং দিনের দ্বিতীয় অংশটি জিম বা যোগব্যায়াম সেশনে যোগ দেওয়ার জন্যও ভাল। বাচ্চাদের খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ ছোটখাটো আঘাত হতে পারে। আপনি যদি ধূমপান ছাড়তে আগ্রহী হন তবে এই অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য আজকের দিনই সেরা সময়। আজ গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। নিশ্চিত করুন যে সমস্ত ট্রাফিক আইন অনুসরণ করা হয়েছে। কুম্ভ রাশির গুণাবলী শক্তি: সহনশীল, আদর্শ, বন্ধুত্বপূর্ণ, দাতব্য, স্বাধীন, যৌক্তিক দুর্বলতা: অবাধ্য, উদারবাদী, বিদ্রোহী প্রতীক: জল বাহক উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: গোড়ালি এবং পা সাইন শাসক: ইউরেনাস লাকি ডে: শনিবার লাকি রং: নেভি ব্লু লাকি নাম্বার: 22 লাকি স্টোন: নীল নীলকান্তমণি কুম্ভ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ রাশি মেলার সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Aquarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Aquarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
