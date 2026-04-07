    বাড়ির কোন দিকে ডাস্টবিনে রাখা উচিত নয় জানেন? রাখলেই জলের মতো খরচ হবে টাকা, জীবনে আসবে অশান্তি

    বাস্তুশাস্ত্রে বাড়ির প্রতিটি অংশ কীভাবে সাজাতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাড়িতে ডাস্টবিন কোথায় রাখা উচিত জানেন?

    Published on: Apr 07, 2026 2:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বাস্তুশাস্ত্রে বাড়ির প্রতিটি অংশ কীভাবে সাজাতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাড়িতে ডাস্টবিন কোথায় রাখা উচিত জানেন? ডাস্টবিনে অপ্রয়োজনীয় জিনিস, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হয়। ডাস্টবিন নেতিবাচকতার প্রতীক, কারণ এটাকে বাড়ির নেতিবাচক শক্তি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। যদি সেই ডাস্টবিনটি সঠিক জায়গায় না রাখা হয়, তবে বাড়ির ইতিবাচক এবং ভারসাম্যপূর্ণ শক্তিকে তা প্রভাবিত করবে, যা পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

    কোথায় ডাস্টবিনে রাখা উচিত নয়?

    বাড়ি, দোকান বা অফিসের উত্তর-পূর্ব দিকে ময়লার ঝুড়ি রাখা উচিত নয়। এই দিকটি দেবকোণ বা ঈশানকোণ হওয়ায়, ভুলবশতও এই দিকে ময়লার ঝুড়ি রাখা উচিত নয়। এই দিকটি বাড়ির সবচেয়ে পুণ্যময় দিক বলে বিবেচনা করা হয়। যা ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বাস করা হয় যে এই স্থানে দেবতারা বাস করেন। এখানে একটি প্রার্থনা কক্ষ থাকা উচিত। এই স্থানে ময়লার ঝুড়ি রাখলে মানসিক চাপ বাড়ে, জীবনে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে।

    বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণটি রান্নাঘরের জন্য। দেবী লক্ষ্মী এই স্থানে বাস করেন। তাই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ময়লার ঝুড়ি রাখা উচিত নয়। এটাকে অশুভ বলে মনে করা হয়, এটা সঞ্চয়ে বাধা দেয় এবং খরচ বাড়িয়ে দেয়। গর্ভবতী মহিলাদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। রান্নাঘরেও ময়লার ঝুড়ি রাখা পরিহার করা উচিত।

    উত্তর দিকে ময়লার ঝুড়ি রাখা উচিত নয়, কারণ এই দিকটি কুবেরের। উত্তর দিকে ময়লার ঝুড়ি রাখলে পরিবারের সদস্যরা তাদের কর্মজীবনে ভালো ফল পান না। তাদের উন্নতি নাও হতে পারে। তাঁরা ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে, চাকরি পেতেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ময়লার পাত্র রাখলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও তর্কাতর্কি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। নতুন ব্যবসা অসফল হতে পারে, যার ফলে লোকসান ও ক্ষতির সম্ভাবনা এয়েছে। পশ্চিম দিকেও ময়লার পাত্র রাখা পরিহার করা উচিত।

    বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে ময়লার ঝুড়ি রাখলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। প্রধান দরজার সামনেও ময়লার ঝুড়ি রাখা উচিত নয়। শোবার ঘর, প্রার্থনা কক্ষ বা রান্নাঘরেও ময়লার ঝুড়ি রাখা পরিহার করা উচিত। এটা মানসিক চাপ বাড়ায় এবং বাস্তু দোষের কারণ হয়।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে ময়লার ঝুড়ি রাখার সঠিক স্থান

    বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণার পশ্চিম অংশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণার পূর্ব অংশে একটি ময়লার ঝুড়ি রাখতে পারেন। এই স্থানগুলিতে ময়লার ঝুড়ি রাখলে তা আপনার বাড়ির শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বাড়িতে যে ছোট ময়লার ঝুড়ি আছে, সেগুলোর রঙ হালকা হওয়া উচিত এবং সেগুলোতে কালো বা নীল রঙের হলে ভালো।ময়লার পাত্রে ঢাকনা থাকা উচিত। ময়লা ফেলার পর ঢাকনাটি বন্ধ করে দিতে হবে।

