ভুলেও মাঘ মাসে দান করবেন না এই জিনিসগুলি, জীবনে আসবে চরম সংকট

ইতিমধ্যেই মাঘ মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কথাতেই আছে এক মাঘে শীত যায় না। মাঘ মাসের একটি বিশেষ সময় থেকে শুরু হতে চলেছে অমর উজালা। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে এই বিশেষ তিথি তৈরি হয়।
তবে মাঘ মাস পুজোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হলেও এই মাসে দান করা উচিত নয় এমন কিছু জিনিস যা আপনার জীবনে নিয়ে আসতে পারে সংকট। এই সময় বেশ কিছু পুণ্য তিথি তৈরি হয় যার ফলে এই সময় অনেকেই নিষ্ঠা ভরে ধর্ম আচার পালন করেন।
মাঘ মাসে সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করলে এবং গঙ্গায় পুজো করলে ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী মাঘ মাসে নদীতে স্নান করে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, পুজোর পর গরিব-দুঃখীদের জিনিস দান করলে ভাগ্যে সুখ জোটে কিন্তু মাঘ মাসে দান করা উচিত নয় এমন কিছু জিনিস যার ফলে আপনার হিতে বিপরীত হয়ে যায়।