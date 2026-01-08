Edit Profile
    ভুলেও মাঘ মাসে দান করবেন না এই জিনিসগুলি, জীবনে আসবে চরম সংকট

    ইতিমধ্যেই মাঘ মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কথাতেই আছে এক মাঘে শীত যায় না। মাঘ মাসের একটি বিশেষ সময় থেকে শুরু হতে চলেছে অমর উজালা। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে এই বিশেষ তিথি তৈরি হয়।

    Published on: Jan 08, 2026 6:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ইতিমধ্যেই মাঘ মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কথাতেই আছে এক মাঘে শীত যায় না। মাঘ মাসের একটি বিশেষ সময় থেকে শুরু হতে চলেছে অমর উজালা। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে এই বিশেষ তিথি তৈরি হয়।

    ভুলেও মাঘ মাসে দান করবেন না এই জিনিসগুলি
    ভুলেও মাঘ মাসে দান করবেন না এই জিনিসগুলি

    তবে মাঘ মাস পুজোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হলেও এই মাসে দান করা উচিত নয় এমন কিছু জিনিস যা আপনার জীবনে নিয়ে আসতে পারে সংকট। এই সময় বেশ কিছু পুণ্য তিথি তৈরি হয় যার ফলে এই সময় অনেকেই নিষ্ঠা ভরে ধর্ম আচার পালন করেন।

    ( Shastra Tips: বজরংবলীকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস)

    মাঘ মাসে সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করলে এবং গঙ্গায় পুজো করলে ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী মাঘ মাসে নদীতে স্নান করে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, পুজোর পর গরিব-দুঃখীদের জিনিস দান করলে ভাগ্যে সুখ জোটে কিন্তু মাঘ মাসে দান করা উচিত নয় এমন কিছু জিনিস যার ফলে আপনার হিতে বিপরীত হয়ে যায়।

    ( Weather Forecast Winter in WB: বছরের প্রথম দিনেই পিকনিকের আমেজ উস্কে 'ক্রিজে' শীত! আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে)

    ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মাঘ মাসে যদি আপনি লোহা দান করেন তাহলে কিন্তু শনিদেব আপনার উপর রুষ্ট হতে পারেন। আপনার হওয়া কাজ নষ্ট হয়ে যাবে যদি শনি দেবের প্রকোপ পরে আপনার ওপরে।

    এছাড়া মাঘ মাসের লবণ এবং রূপো দান করাও অশুভ হলে মনে করা হয়। এই দুটি জিনিস দান করলে আপনার জীবনে অশুভ শক্তির আগমন হবে বলে মনে করা হয়।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/ভুলেও মাঘ মাসে দান করবেন না এই জিনিসগুলি, জীবনে আসবে চরম সংকট

