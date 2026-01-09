Edit Profile
    মকর সংক্রান্তিতে তৈরি হবে মঙ্গলাদিত্য যোগ, এই রাশির জাতক জাতিকারা হবেন উপকৃত

    জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী যখন মঙ্গল এবং সূর্য একই রাশিতে মিলিত হয় তখন তৈরি হয় মঙ্গলাদিত্য যোগ। শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এই সময় সূর্যমুখল রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্য মঙ্গলের এই মিলনে তৈরি হওয়া যোগের ফলে উপকৃত হবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা।

    Published on: Jan 09, 2026 7:33 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী যখন মঙ্গল এবং সূর্য একই রাশিতে মিলিত হয় তখন তৈরি হয় মঙ্গলাদিত্য যোগ। শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এই সময় সূর্যমুখল রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্য মঙ্গলের এই মিলনে তৈরি হওয়া যোগের ফলে উপকৃত হবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা।

    মকর সংক্রান্তিতে তৈরি হবে মঙ্গলাদিত্য যোগ
    মকর সংক্রান্তিতে তৈরি হবে মঙ্গলাদিত্য যোগ

    মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এই সময় নতুন চাকরি পাবেন। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। ভালো চাকরির প্রস্তাব পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের উৎস বাড়বে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্মান এবং কাঙ্খিত ফল আসবে।

    ( Weather Forecast Winter in WB: বছরের প্রথম দিনেই পিকনিকের আমেজ উস্কে 'ক্রিজে' শীত! আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে)

    কন্যা রাশি: ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বিবাহিত সম্পর্ক মজবুত হবে। যারা বাড়ি থেকে দূরে থাকেন তারা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। আর্থিকভাবে সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন ভাবে নতুন কাজ শুরু করতে পারবেন।

    ( Shastra Tips: বজরংবলীকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস)

    মীন রাশি: মীন রাশির জাতক জাতিকারা এই সময় আর্থিক লাভের সম্মুখীন হবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলি সাফল্য পেতে শুরু করবে। বিলাসিতা করতে পারবেন এই সময়। আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। নতুন সম্পত্তি কেনার ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

