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    August 2026 Monthly lucky zodiacs: কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ২০২৬ আগস্টে ফিরবে সৌভাগ্য! লাকি কারা?

    আগস্ট রাশিফল ২০২৬: জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আগস্ট মাস মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভের মানুষের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, চাকরি, ব্যবসা, অর্থ এবং প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে ভাল সুযোগ আশা করা যায়।

    Published on: Jul 17, 2026, 17:00:38 IST
    By Sritama Mitra
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    আগস্ট মাস শুরু হতে চলেছে। প্রতিটি নতুন মাস নতুন আশা নিয়ে আসে। কেরিয়ার থেকে প্রেম, স্বাস্থ্য থেকে অর্থ, সব দিক থেকে প্রতিমাসে আশা আকাঙ্খা থাকে।

    মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ আগস্টে জ্বলজ্বল করতে পারে
    মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ আগস্টে জ্বলজ্বল করতে পারে

    এমন পরিস্থিতিতে জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়, ২০২৬ আগস্ট মাসকে নিয়ে এমন পাঁচটি রাশিচক্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ভাগ্য এই মাসে শক্তিশালী হতে পারে। তাঁর মতে, মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক ও কুম্ভের জাতক জাতিকারা, আগস্টে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই রাশিচক্র সম্পর্কে-

    মেষ - আগস্ট মাস মেষ রাশির লোকদের জন্য স্বস্তি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাজ আটকে থাকলে তা শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যারা চাকরি করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরাও সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ির পরিবেশও আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের কঠোর পরিশ্রম আগস্টে রঙ বয়ে আনতে পারে। যে কাজের জন্য আপনি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন তাতে সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। পরিবারের সহযোগিতায় মন খুশি হবে।

    তুলা রাশি- আগস্ট আগস্ট তুলা রাশির মানুষের জন্য অনেক ভালো সুযোগ বয়ে আনতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কোথাও টাকা আটকে গেলে তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন এবং তাদের সংস্থা ভবিষ্যতে আপনাকে উপকৃত করতে পারে। পরিবারেও সুখের পরিবেশ থাকতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি- আগস্ট মাস বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ভাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পেতে পারেন। আপনি চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি যদি নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে সময় সহায়ক হতে পারে। বাড়ির লোকজনও আপনাকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন।

    কুম্ভ- আগস্ট কুম্ভ রাশির জন্য নতুন আশা নিয়ে আসতে পারে। পুরনো আটকে থাকা কাজ শেষ করা যাবে। চাকরি ও ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন।

    কী বলছেন পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়?

    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মেষ, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভের মানুষের জন্য আগস্ট মাস সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে। এই সময়ে, কঠোর পরিশ্রম ভাল ফলাফল পাবে বলে আশা করা যায়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/August 2026 Monthly Lucky Zodiacs: কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ২০২৬ আগস্টে ফিরবে সৌভাগ্য! লাকি কারা?

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