    আগামি বছরের প্রথম মাসেই বাম্পার লাভ! মকর সংক্রান্তি থেকেই ৪ রাশির কপাল খুলবে

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসটি হবে অত্যন্ত গতিশীল। এই মাসে সূর্যদেবের মকর রাশিতে প্রবেশ (মকর সংক্রান্তি), বুধ ও শুক্রের যুতিতে তৈরি হওয়া 'লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ' এবং বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি বেশ কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

    Published on: Dec 18, 2025 11:31 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৫ সাল শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। নতুন বছর ২০২৬-এর শুরুতে গ্রহদের এক বিশেষ বিন্যাস এবং শুভ যোগ তৈরি হতে চলেছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসটি হবে অত্যন্ত গতিশীল। এই মাসে সূর্যদেবের মকর রাশিতে প্রবেশ (মকর সংক্রান্তি), বুধ ও শুক্রের যুতিতে তৈরি হওয়া 'লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ' এবং বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি বেশ কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

    আগামি বছরের প্রথম মাসেই বাম্পার লাভ! মকর সংক্রান্তি থেকেই ৪ রাশির কপাল খুলবে
    আগামি বছরের প্রথম মাসেই বাম্পার লাভ! মকর সংক্রান্তি থেকেই ৪ রাশির কপাল খুলবে

    ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে কোন কোন রাশি এই শুভ যোগের সুবিধা পাবে, তা জেনে নিন।

    ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে গঠিত প্রধান শুভ যোগসমূহ

    বৈদিক জ্যোতিষ মতে, জানুয়ারি মাসে প্রধানত তিনটি শক্তিশালী প্রভাব কাজ করবে:

    • মকর সংক্রান্তি (Makar Sankranti): সূর্য যখন মকর রাশিতে প্রবেশ করে, তখন থেকেই শুভ কাজের সূচনা হয়। এটি আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
    • লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ (Lakshmi-Narayan Yoga): বুধ ও শুক্রের মিলনে এই যোগ তৈরি হয়, যা অর্থভাগ্য ও সৃজনশীলতার জন্য শ্রেষ্ঠ।
    • গজকেশরী যোগ (Gaja-Kesari Yoga): চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিশেষ অবস্থানে এই যোগ গঠিত হয়, যা জ্ঞান ও সমৃদ্ধি দান করে।

    সৌভাগ্যের তুঙ্গে যে ৪টি রাশি

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, এই শুভ যোগগুলোর প্রভাবে নিম্নলিখিত ৪টি রাশি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে:

    ১. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের শুরুটা হবে অভাবনীয়। বুধ ও শুক্রের প্রভাবে আপনার যোগাযোগ দক্ষতা বাড়বে।

    • সুবিধা: কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। যারা ব্যবসা করছেন, তারা বড় কোনো অর্ডার বা চুক্তি পেতে পারেন। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

    ২. কন্যা রাশি (Virgo)

    কন্যা রাশির অধিপতি বুধ শুভ অবস্থানে থাকায় আপনার জন্য জানুয়ারিতে সাফল্যের যোগ প্রবল।

    • সুবিধা: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো কাজ এই মাসে সম্পন্ন হবে। আপনি যদি কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন, তবে জানুয়ারি মাসে দারুণ সুখবর পেতে পারেন। আর্থিক শ্রী বৃদ্ধি ঘটবে।

    ৩. মকর রাশি (Capricorn)

    সূর্য আপনার রাশিতে প্রবেশ করায় আপনার ব্যক্তিত্বে এক আলাদা চমক দেখা যাবে। এটি আপনার জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

    • সুবিধা: সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। সরকারি বা প্রশাসনিক কাজে বড় জয় পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে এবং মানসিক চাপ কমবে।

    ৪. মীন রাশি (Pisces)

    শনি ও বৃহস্পতির বিশেষ বিন্যাসের ফলে মীন রাশির জাতকদের জীবনে স্থিতিশীলতা আসবে।

    • সুবিধা: বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হতে পারে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। যারা সৃজনশীল পেশার সাথে যুক্ত, তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

    ২০২৬-এর শুভ ফল বজায় রাখার উপায়

    শুভ যোগ থাকলেও কর্মফলই আসল। এই সময়ে আপনার ভাগ্যকে আরও সহায় করতে নিচের পরামর্শগুলো মানতে পারেন:

    • দান: মকর সংক্রান্তির দিন অভাবী মানুষকে তিল বা কম্বল দান করুন।
    • সূর্য প্রণাম: প্রতিদিন সকালে সূর্য দেবতাকে জল অর্পণ করুন।
    • মন্ত্র জপ: 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই মন্ত্রটি জপ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

    ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসটি পরিবর্তনের মাস। গ্রহের শুভ যোগগুলো আপনার জীবনে সুযোগ এনে দিলেও, সঠিক পরিশ্রম এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আপনাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের এই পূর্বাভাসকে পাথেয় করে আপনি আপনার নতুন বছরের পরিকল্পনা সাজাতে পারেন।

