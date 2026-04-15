Baisakh 2026 Amavasya Tithi: ২০২৬ বৈশাখের অমাবস্যা তিথি লক্ষ্মীবারে শুরু! কতক্ষণ থাকবে? রইল জ্যোতিষমত
২০২৬ সালের বৈশাখের অমাবস্যা তিথি পড়ছে বৃহস্পতিবার।
২০২৬ সালের বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। তিথি শেষ হবে শুক্রবার। পয়লা বৈশাখের পরদিন থেকেই শুরু হবে বৈশাখের অমাবস্যার তিথি। এই বৈশাখ মাস বিষ্ণুদেবের পুজোর জন্য খুবই পরিচিত। অনেকেই এই বৈশাখের অমাবস্যা তিথিতে কিছু না কিছু দান করায় বিশ্বাসী। এই সময় পূণ্যস্নান ও দানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় হিন্দুধর্মে।
ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৈশাখ অমাবস্যার দিন শনি গ্রহের শান্তির জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আপনিও যদি শনি সাড়েসাতি, মহাদশ বা ঢাইয়ার কু-প্রভাবের শিকার হন তবে বৈশাখ অমাবস্যার তারিখে ব্যবস্থা নেওয়া ভাল। আসুন জেনে নেওয়া যাক শনির খারাপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে নতুন চাঁদের কিছু প্রতিকার -
বৈশাখ অমাবস্যা কবে?
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, তিথি ১৬ এপ্রিল রাত ৮.১১ মিনিটে শুরু হবে, যা ১৭ এপ্রিল বিকেল ৫.২১ মিনিটে শেষ হবে। উদয় তিথি অনুসারে, ১৭ এপ্রিল স্নান, উপবাস এবং বৈশাখ অমাবস্যার পূজা করা হবে।
শনির কুপ্রভাব কমাতে হনুমান চালিসা পাঠ করুন -
বিশ্বাস অনুসারে, শনি দেব হনুমানজিকে একটি বর দিয়েছিলেন যে যিনি তাঁর ভক্তদের সেবা করবেন, শনিদেব তাঁকে বিরক্ত করবেন না। অতএব, বৈশাখ অমাবস্যায় হনুমান চালিসা বা সুন্দরকান্ড পাঠ শনিদেবের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে।
শনি মন্ত্র জপ করা - সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে ১০৮বার শনি দেবের বীজ মন্ত্র জপ করুন। এটি শনির খারাপ প্রভাব হ্রাস করতে পারে। ওম শম শনিসরায় নমঃ, মন্ত্রটি জপ করুন। বৈশাখ অমাবস্যার দিন কালো তিল, সরিষার তেল, লোহা, কালো কাপড় বা কালো বিউলের ডাল অভাবীদের দান করুন।
অশ্বত্থ গাছের পূজা- বৈশাখ অমাবস্যার সকালে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় জল নিবেদন করুন। সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। গাছটি ৭ বার প্রদক্ষিণ করুন। বিশ্বাস করা হয় যে শনি দেবও ত্রিদেবদের সাথে অশ্বত্থ গাছে বাস করেন। পাখির সেবা- শনিদেবের কৃপা পাওয়ার জন্য পাখিদের খাওয়ানো।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More