    সরস্বতী পুজোর দিন এই সব কাজ করলেই পাবেন সুফল! ভুলেও করবে না এই সব কাজ

    বসন্ত পঞ্চমীকে শিক্ষা দীক্ষার জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে শিশুদের শিক্ষা দীক্ষা দিলে তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। জেনে নিন বসন্ত পঞ্চমীতে কোনও শুভ কর্ম শুরু করা যেতে পারে এবং এই দিনে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়।

    Published on: Jan 04, 2026 5:36 PM IST
    By Sayani Rana
    প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব পালিত হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, এই বছর ২৩ জানুয়ারী বসন্ত পঞ্চমী। পৌরাণিক বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য অনুসারে বসন্ত পঞ্চমীতে কিছু শুভ কর্ম শুরু করা যেতে পারে। যেহেতু বসন্ত পঞ্চমী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, তাই এই দিনে বিদ্যার দেবীর কাছে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

    এই দিনে শিশুদের শিক্ষা (বর্ণমালা শেখা) শুরু করার জন্য এর চেয়ে ভালো দিন আর নেই। বিশ্বাস করা হয় যে, এই দিনে বিদ্যারম্ভ শিশুদের বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং তাদের সারা জীবন দেবী সরস্বতী আশীর্বাদ প্রদান করে।

    যদিও বিবাহের ক্ষেত্রে প্রায়শই শুভ নক্ষত্র এবং তারিখের প্রয়োজন হয়, বসন্ত পঞ্চমীর পুরো দিনটাকে নিখুঁত বলে মনে করা হয়। যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মতো অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই তারিখটা আদর্শ। বলা হয় যে এই দিনে বিয়ে করলে প্রেম এবং সম্প্রীতিতে পরিপূর্ণ থাকে।

    নতুন বাড়ি কেনা, নির্মাণ শুরু করা, অথবা নতুন বাড়িতে স্থানান্তর (গৃহপ্রবেশ) যাই হোক না কেন, বসন্ত পঞ্চমী এই সমস্ত কাজের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই দিনে ভূমি পূজা করলে সুখ, সমৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তি আসে।

    শিশুর অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হোক, উপনয়ন হোক, অথবা বাড়িতে শান্তি ও সুখের জন্য যজ্ঞ করা হোক না কেন, বসন্ত পঞ্চমী এই সমস্ত আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য একটা শুভ তিথি হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব, আপনি যদি চান, আপনি এই দিনে এই অনুষ্ঠানগুলি করতে পারেন।

    যদি আপনি একটা নতুন দোকান খুলতে চান, একটা নতুন স্টার্টআপ শুরু করতে চান, অথবা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করতে চান, তাহলে ২৩ জানুয়ারি তা করতে পারে। তাছাড়া, এই দিনটা তীর্থযাত্রা শুরু করার জন্য অত্যন্ত শুভ।

