সরস্বতী পুজোয় করে দেখুন এই টোটকা, থাকবে না কোনও অর্থ কষ্ট!
রাত পোহালে সরস্বতী পুজো। প্রতিবছর এই দিনে বাগদেবীর আরাধনা করা হয় সর্বত্র। শিক্ষার্থীরা এই দিন মায়ের কাছে শিক্ষার জন্য প্রার্থনা করে। এই বিষয়ে শুভদিনে যদি রাশি মিলিয়ে বেশ কিছু প্রতিকার করতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটি খুব শুভ বলে মনে করা হয়। জীবনে আনন্দ আসে এবং সমস্ত দুর্দশা কেটে যায়।
রাত পোহালে সরস্বতী পুজো। প্রতিবছর এই দিনে বাগদেবীর আরাধনা করা হয় সর্বত্র। শিক্ষার্থীরা এই দিন মায়ের কাছে শিক্ষার জন্য প্রার্থনা করে। এই বিষয়ে শুভদিনে যদি রাশি মিলিয়ে বেশ কিছু প্রতিকার করতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটি খুব শুভ বলে মনে করা হয়। জীবনে আনন্দ আসে এবং সমস্ত দুর্দশা কেটে যায়।
কোন রাশি কোন প্রতিকার করবে?
মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এই দিন সাদা পোশাক পড়তে পারেন।
বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা চন্দনের ব্যবহার করতে পারেন।
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা, পড়াশোনার উপকরণ অর্পণ যদি করেন দেবীকে তাহলে উপকৃত হতে পারেন।
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা এই দিন ক্ষীর উৎসর্গ করতে পারেন দেবীকে।
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা সরস্বতীর মন্ত্র পাঠ করতে পারেন।
সরস্বতী পুজোর দিন কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা দেবীকে হলুদ ফুল অর্পণ করতে পারেন।
তুলা রাশির জাতক জাতিকারা এই দিন দরিদ্র ব্যক্তিকে সাদা পোশাক দান করতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা এই দিন দেবীকে নিবেদন করতে পারেন।
কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা দরিদ্র ব্যক্তিকে কাপড় দান করতে পারেন।
মকর রাশির জাতক জাতিকারা সাদা পোশাকে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে পারেন।
মীন রাশি জাতক জাতিকারা হলুদ পোশাক পড়ে মায়ের আরাধনা করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
News/Astrology/সরস্বতী পুজোয় করে দেখুন এই টোটকা, থাকবে না কোনও অর্থ কষ্ট!