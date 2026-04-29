Buddha Purnima 2026 Tithi: আগামিকাল লক্ষ্মীবারে শুরু হচ্ছে ২০২৬ বুদ্ধপূর্ণিমার তিথি, কখন থেকে? রইল শুভ যোগের সময়কাল

Buddha Purnima 2026 Tithi: আগামিকাল লক্ষ্মীবারে শুরু হচ্ছে ২০২৬ বুদ্ধপূর্ণিমার তিথি, কখন থেকে? রইল শুভ যোগের সময়কাল
Buddha Purnima 2026: এ বছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুধ গ্রহের গমনের মাধ্যমে এক রাজযোগ গড়ে উঠছে। মীন রাশিতে মঙ্গল ও শনি একসঙ্গে। তার ফলে কারা কারা লাকি, দেখে নিন।
Buddha Purnima 2026 Astrology: চলতি বছরে ২০২৬ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুধের গোচরের ফলে বুধাদিত্য রাজযোগ গড়ে উঠছে। মীন রাশিতে মঙ্গল ও শনি একসঙ্গে থাকবেন এই সময়।
উল্লেখ্য, বৈশাখ পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়। বৈশাখ পূর্ণিমার দিন ভগবান বুদ্ধদেবকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। বৈশাখ পূর্ণিমার দিন তিনি পরিনির্বাণও লাভ করেন বলে বিশ্বাস রয়েছে।
এই তিথি যেহেতু পূর্ণিমার দিন, তাই ভগবান সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়। এই বছর, বুদ্ধপূর্ণিমা চলতি বছরে ১ মে উদযাপিত হচ্ছে। এই দিনে গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান খুব ভাল। এই দিনে চাঁদ কন্যা রাশিতে থাকবে। মীন রাশিতে মঙ্গল ও শনি। এই দিনে সূর্য মেষ রাশিতে থাকবে এবং বুধও মেষ রাশিতে আসবেন। বুধ, মেষ রাশিতে স্থানান্তরিত হলে বুধাদিত্য রাজযোগ তৈরি হবে।
বৈশাখ পূর্ণিমা পড়ছে ৩০ এপ্রিল লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে রাত ০৯:১৩ মিনিট থেকে এবং ১ মে রাত ১০.৫৩ মিনিটে এ শেষ হবে। এইভাবে, পূর্ণিমার তারিখটি ২৫ ঘন্টা ৪০ মিনিট স্থায়ী হবে। উদয়া তিথি অনুসারে বৈশাখ পূর্ণিমা ১ মে পালিত হবে।
বৈশাখ পূর্ণিমায়, সিদ্ধি যোগ ২৪ ঘন্টা ১৯ মিনিটের জন্য থাকবে। এই দিনে, স্বাতী নক্ষত্রও ২৬ ঘন্টা ১৯ মিনিটের হবে, তাই এই দিনটি খুব বিশেষ। জ্যোতিষী পিটি. বিকাশ শাস্ত্রীর মতে, স্বাতী নক্ষত্র ৩০ এপ্রিল মধ্যরাতের পরে ০২:১৭ টায় শুরু হবে। এর সময়কাল ১ মে মধ্যরাতের পরে বিকেল ০৪:৩৬ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। সিদ্ধি যোগ ৩০ এপ্রিল রাত ০৮:৫৫ মিনিট থেকে ১ মে রাত ০৯:১৪ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More