    Buddha Purnima 2026 Lucky Zodiac Signs: বুদ্ধপূর্ণিমায় বিশেষ রাজযোগ তৈরি, আজ থেকেই পালটাচ্ছে ৪ রাশির ভাগ্য, ধনলাভ হবে

    Buddha Purnima 2026 Lucky Zodiac Signs: আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। আজ সেই পবিত্র দিনে বিশেষ রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। আজ থেকেই পালটাচ্ছে চারটি রাশির জাতকদের ভাগ্য। ধনলাভ হবে বলে জানিয়েছেন জ্যোতিষীরা। কাদের কাদের লাভ হবে?

    Published on: May 01, 2026 5:43 PM IST
    By Ayan Das
    Buddha Purnima 2026 Lucky Zodiac Signs: এবার বুদ্ধ পূর্ণিমা জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিথি। পঞ্জিকা অনুসারে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিকে বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে পালন করা হয়। এবার সেই পবিত্র দিনে গ্রহদের এক বিরল এবং শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হচ্ছে। এই বিশেষ দিনে মেষ রাশিতে সূর্য ও বুধের মিলন ঘটছে, যার ফলে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত শুভ ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’।জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, এই মহাজাগতিক সংযোগের প্রভাবে কয়েকটি রাশির ভাগ্য পুরোপুরি পাল্টে যেতে পারে। বিশেষ করে আর্থিক সমৃদ্ধি, কর্মজীবনে উন্নতি এবং পারিবারিক সুখের ক্ষেত্রে এই সময়টি আশীর্বাদের মতো কাজ করবে। বুদ্ধ পূর্ণিমার এই শুভ যোগে কোন চারটি রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে?

    বুদ্ধপূর্ণিমায় বিশেষ রাজযোগ তৈরি, লাভ হবে একাধিক রাশির জাতকদের।
    মেষ রাশি: রাজকীয় সম্মানের যোগ

    যেহেতু এই যুতি বা মিলন মেষ রাশিতেই ঘটছে, তাই এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর এর প্রভাব হবে সবচেয়ে বেশি। বুধাদিত্য রাজযোগের ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে অমীমাংসিত কাজগুলি দ্রুত শেষ হবে। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বড় কোনও ডিল বা চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন যারা, তাঁদের জন্য কোনও সুখবর আসতে পারে।

    মিথুন রাশি: উপার্জনের নতুন পথ

    মিথুন রাশির অধিপতি হলো বুধ। সূর্য ও বুধের এই মিলনে আপনার কোষ্ঠীতে সাফল্যের যোগ জোরালো হচ্ছে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। যারা দীর্ঘকাল ধরে ঋণের বোঝায় জর্জরিত ছিলেন, তারা স্বস্তি পেতে পারেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার এই পুণ্য লগ্নে বিনিয়োগ করলে দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রেও দিনটি খুব শুভ; জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের মাধুর্য বাড়বে।

    সিংহ রাশি: কেরিয়ারে চমকপ্রদ উন্নতি

    সিংহের অধিপতি স্বয়ং সূর্যদেব। বুদ্ধ পূর্ণিমায় সূর্যের অবস্থান সিংহের জাতকদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। আপনি যদি সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন (যেমন- লেখক, শিল্পী বা শিক্ষক), তবে আপনার মেধার যথাযোগ্য মূল্যায়ন হবে। এই সময়ে কোনও বড় সম্পত্তিতে বিনিয়োগ আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে।

    তুলা রাশি: পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই বুধাদিত্য রাজযোগ ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি বয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের কোনও পারিবারিক বিবাদের অবসান হবে। যদি নতুন কোনো কাজ বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে বুদ্ধ পূর্ণিমার পর থেকে সেই কাজ শুরু করা অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের হার বৃদ্ধি পাবে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

