Vastu Shastra: সংসারে অর্থ, সুস্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি পেতে এই বাস্তুটিপস জরুরি! বাড়ির মূল দরজার সামনে..
একটি বাড়ি তৈরি করার সময়, প্রধান দরজার সাথে যুক্ত বাস্তু নিয়মগুলির যত্ন নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, যাতে কোনও বাস্তু ত্রুটি দেখা না দেয়। তাছাড়া মূল দরজার চারপাশে রাখা জিনিসপত্র বাড়ির পরিবেশ ও পরিবারের সদস্যদের উপরও প্রভাব ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু জিনিস বাড়ির মূল দরজার সামনে রাখা উচিত নয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক বাস্তু অনুযায়ী প্রধান দরজার সামনে কী কী রাখা উচিত নয়।
বাড়ি থেকে বের হওয়ার মূল দরজার সামনে যা থাকা উচিত নয়-
রাস্তা থাকা উচিত নয়, সোজা সড়ক যেন না থাকে, অর্থাৎ বাড়ির মেইন গেটের ঠিক সামনের দিকে একটি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সোজা রাস্তা থাকা উচিত নয়, এটি অশুভ বলে মনে করা হয় এবং এটি জীবনে বাধা আনতে পারে। প্রধান দরজার সামনে কোনও গর্ত, জল জমে বা কাদা থাকা উচিত নয়, এতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে।
ড্রেন থাকা উচিত নয়-
বাড়ির প্রবেশদ্বারের সামনে একটি ড্রেন বা নোংরা স্রোত থাকলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কূপ থাকা উচিত নয় মূল প্রবেশদ্বারের সামনে কূপ থাকলে তা স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। প্রধান দরজার সামনে একটি স্তম্ভ থাকাও শুভ বলে মনে করা হয় না, এটি বাড়ির মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
মন্দির থাকা উচিত নয়-
বাড়ির ঠিক সামনে মন্দির থাকাও বাস্তু অনুসারে উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না, এটি মানসিক চাপ এবং সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রধান দরজার সামনে কোনও সিঁড়ি থাকা উচিত নয়, এটি শক্তির প্রবাহকে প্রভাবিত করে। একটি দরজার ঠিক উপরে অন্য একটি দরজা থাকাও একটি বাস্তু ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হয়, যার ফলে অর্থের ক্ষতি হতে পারে।
প্রধান দরজায় কি গাছের ছায়া থাকা উচিত?
বাড়ির প্রধান দরজায় গাছের ছায়া পড়া উচিত নয় যা ঘরের উপর পড়ে তাতেও প্রভাব ফেলে। এটি নির্ভর করে ছায়াটি কিসের অন্তর্গত, কোন দিক থেকে এবং কোন সময়ে পড়ে তার উপর। মূল প্রবেশদ্বারের সামনে বড় গাছ থাকা উচিত নয়, এটি কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, যদি বাড়ির প্রধান দরজাটি পিছনের দরজার চেয়ে ছোট হয় তবে এটি অশুভ বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, বাড়িতে আর্থিক সমস্যা অব্যাহত থাকতে পারে এবং আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে, যা সম্পদ সঞ্চয় করা কঠিন করে তুলতে পারে।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির প্রধান দরজাটি উত্তর দিকে হওয়া উচিত। যদি এটি সম্ভব না হয়, তবে আপনি পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে মূল ফটকও তৈরি করতে পারেন। এই দিকটি প্রধান দরজার জন্য সেরা বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
