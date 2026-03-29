    এপ্রিলেই নীচভঙ্গ রাজযোগ মালামাল হবে এই ৩ রাশি! কর্মক্ষেত্রেও হবে দারুণ উন্নতি

    নীচভঙ্গ নামক একটি রাজযোগ গঠিত হচ্ছে, যা কিছু রাশির জাতক-জাতিকার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    Published on: Mar 29, 2026 11:44 PM IST
    By Sayani Rana
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, জ্ঞান ও ব্যবসার দেবতা বুধ গ্রহ একটি নির্দিষ্ট বিরতির পর গোচর করছে, যার প্রভাব ১২টি রাশির জাতক-জাতিকার উপর দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে বুধ কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছে এবং ১১ এপ্রিল রাশি পরিবর্তন করে মীন রাশিতে গোচর করবে, যা বুধের সর্বনিম্ন রাশি বলে মনে করা হয়। এই রাশিতে বুধের আগমন কিছু রাশির জাতক-জাতিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এই রাশির অধিপতি, অর্থাৎ বৃহস্পতি, কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছে। এমন পরিস্থিতিতে নীচভঙ্গ নামক একটি রাজযোগ গঠিত হচ্ছে, যা কিছু রাশির জাতক-জাতিকার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    ফিউচার অ্যালমানাক অনুসারে, বুধ গ্রহ ১১ এপ্রিল, শনিবার, রাত ১টা বেজে ২০ মিনিটে মীন রাশিতে প্রবেশ করবে। এটি ৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, সকাল ৬টা বেজে ৫৫ মিনিট পর্যন্ত এই রাশিতে অবস্থান করবে। এরপর এটি মঙ্গলের শাসিত রাশি মেষের প্রবেশ করবে। মীন রাশিতে সূর্য শনির সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিগ্রাহী বুধাদিত্য যোগ গঠন করবে। এছাড়াও, এটি বৃহস্পতির সাথে মিলিত হয়ে নীচভঙ্গ রাজযোগ গঠন করবে।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নীচভঙ্গ রাজযোগ শুভ ফল দিতে পারে, কারণ এই রাশিতে বুধ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই রাজযোগটি চতুর্থ ঘরে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে ব্যবসা প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন অংশীদারিত্ব লাভজনক হতে পারে এবং পুরোনো বিনিয়োগ থেকে লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। চাকরিজীবীরা তাদের ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

    তবে, পারিবারিক জীবনে কিছুটা অশান্ত হতে পারে, বিশেষ করে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। খরচের আকস্মিক বৃদ্ধিও আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে, তাই একটি আর্থিক পরিকল্পনা বজায় রাখা জরুরি।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নীচভঙ্গ রাজযোগ শুভ হতে পারে। এই রাজযোগটি রাশির কর্ম ভাবে গঠিত হচ্ছে। তাই, কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগ দক্ষতা প্রশংসিত হতে পারে। আপনি নতুন চাকরির সুযোগ অথবা বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতিও পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক পেতে পারেন, যার ফলে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

    কিন্তু দায়িত্বও বাড়তে পারে, যার ফলে কাজের চাপ ও মানসিক পীড়া বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের মধ্যে মাথাব্যথা, ঘুমের অভাব বা ক্লান্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    মীন রাশি

    নীচভঙ্গ রাজযোগ মীন রাশির জন্য উপকারী হতে পারে, কারণ বুধ এই রাশিতে গোচর করছে। এই সময়টি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ আসতে পারে এবং আপনার পরিকল্পনাগুলি ধীরে ধীরে সফল হতে পারে। শিক্ষা, লেখালেখি, গণমাধ্যম বা সৃজনশীল ক্ষেত্রের ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। এই সময়ে আপনি সম্মান ও মর্যাদাও অর্জন করতে পারেন।

    এছাড়াও, এই সময়টি আপনার প্রেম জীবনে মধুরতা আনতে পারে এবং সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করতে পারে। কখনও কখনও বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা এবং ভুল বিচার, কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ ভুল বিনিয়োগের ফলে লোকসান হতে পারে।

