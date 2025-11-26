Budh Margi: বুধ মার্গী রূপে ভাগ্য ঘোরাবেন অনেকের! নভেম্বরের শেষলগ্নে বাম্পার লাভ কাদের?

বুধ সমস্ত ৯ টি গ্রহের গ্রহের রাজপুত্র হিসাবে পরিচিত। বুধের ট্রানজিট সময়ে সময়ে ঘটে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, বুধ এই সময়ে তুলা রাশিতে ভ্রমণ করছে। বুধ পশ্চাদপসরণ করছে। কয়েক দিন পরে, বুধ সোজা গতিতে চলাচল শুরু করবে।
২৯ নভেম্বর, রাত ১১:০৭ এ, বুধ পথের ট্রানজিটে ট্রানজিট শুরু করতে চলেছে। বুধ যখন পশ্চাদমুখী হয়, তখন কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ইতিবাচক মুখোমুখি হতে পারে এবং কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হতে পারে। এর পরে, ২০২৬ সালে, বুধ ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চাদমুখী হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে, আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রগুলি গ্রহের রাজপুত্র বুধের পথ থেকে উপকৃত হতে পারে।
বুধের সরাসরি চলাচল মিথুন রাশির উপকার দেবে, গ্রহের রাজপুত্রের সরাসরি চলাচল মিথুন রাশির জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি কথোপকথনে আত্মবিশ্বাসী হবেন। ব্যবসায় বন্ধুর সমর্থন পেতে পারেন। বাড়ির আরাম বাড়তে পারে। সন্তানের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। চাকরিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন।
মকর
আপনারা মকর রাশির জাতক, বুধ, গ্রহের রাজপুত্রের চলাচল থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। বন্ধুর সহায়তায় আপনি আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারেন। মন প্রফুল্ল থাকবে। অনেক আত্মবিশ্বাসও থাকবে। পরিবার সহায়ক হবে। চাকরিতে পদোন্নতির পথ প্রশস্ত হতে পারে।
কুম্ভ
গ্রহের রাজপুত্র বুধের গতিবিধি কুম্ভ রাশির জন্য শুভ ফলাফল দিতে পারে। চাকরির জন্য ইন্টারভিউয়ের কাজগুলি আনন্দদায়ক ফলাফল পাবে। পরিবারে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ ভালো ফল পাবে। কাজের পরিধি বাড়বে। লাভের সুযোগ থাকবে। শত্রুদের পরাজিত করা হবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
