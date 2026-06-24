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    Vakri Budh: ২৫ দিন বক্রী চালে থাকবেন বুধ! একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলবে, রইল লাকির লিস্ট

    Budh Vakri Gochar 2026: শীঘ্রই বুধ তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন। পশ্চাদমুখী গতিতে বুধের ট্রানজিট প্রায় ২৫ দিন স্থায়ী হবে। বুধ গ্রহের পরিবহনের কারণে কিছু রাশিচক্রের জাতক জাতিকারা ধনী হতে পারেন।  

    Published on: Jun 24, 2026 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    গ্রহের রাজপুত্র বুধ প্রায় ৩ মাস পরে পশ্চাদমুখী গতিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। এ সময় বুধ, কর্কট রাশিতে বসে আছেন এবং নিজের মতো করে এগিয়ে যাচ্ছেন। শিগগিরই বুধ তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন।

    Mercury Rashifal Budh Vakri Gochar 2026
    Mercury Rashifal Budh Vakri Gochar 2026

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৯ জুন, ২০২৬ এ, বুধের ট্রানজিট বিপরীত গতিতে থাকবে। পশ্চাদমুখী গতিতে বুধের ট্রানজিট প্রায় ২৫ দিন স্থায়ী হবে। গ্রহের রাজপুত্র বুধের এই পশ্চাদমুখী গতিবিধি ২৪ জুলাই, ২০২৬ এর সকাল অবধি চলবে। কিছু রাশিচক্রের জন্য, বুধের এই বক্রী খুব বিশেষ হতে চলেছে।

    আসুন আমরা পণ্ডিতজির কাছ থেকে জেনে নিই যে কোন রাশিচক্রের জন্য বুধের বিপরীত গতিতে ট্রানজিট করা উপকারী হতে চলেছে ।

    বুধ ২৫ দিনের জন্য বিপরীতে চলবে, এই সময় ৩ টি রাশিচক্রের ভালো সময় থাকবে বলে মত পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের। তাঁর মতে, বুধের পশ্চাদমুখী হওয়ার ফলে তিনটি রাশি উপকৃত হবে।

    মেষ রাশির মানুষের জন্য বুধের বিপরীত অবস্থা কেমন হবে?

    গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট পশ্চাদমুখী গতিতে মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। এই সময়ের মধ্যে করা কাজে আপনি সাফল্য পাবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। জীবনের মানসিক ও শারীরিক সমস্যাগুলিও দূর হতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহী হবে।

    কর্কট রাশির অধিবাসীদের জন্য বুধের পশ্চাদমুখী আন্দোলন কীভাবে হবে?

    গ্রহের রাজপুত্র বুধের পশ্চাদমুখী গতিতে ট্রানজিট কর্কট রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসা ও চাকুরীজীবীদের জন্য সময় ভালো হতে চলেছে। আয় বাড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য বুধের বিপরীত পরিবর্তন কেমন হবে?

    গ্রহের রাজপুত্র বুধের পশ্চাদমুখী গতিতে ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশিচক্রের লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সম্মানও বাড়বে। ভাগ্য আপনার প্রতি সদয় হবে। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় যে কঠোর পরিশ্রম করা হয়েছে তা ফলপ্রসূ হবে। এর পাশাপাশি নতুন চাকরি পাওয়ার লক্ষণও রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Vakri Budh: ২৫ দিন বক্রী চালে থাকবেন বুধ! একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলবে, রইল লাকির লিস্ট

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