    Budh Astrology: বক্রী বুধ ঘোরাচ্ছেন ভাগ্যের খেলা! মেষ সহ বহু রাশি লাকির লিস্টে

    বুধ বক্রী হতেই কোন কোন রাশিতে লাভ আসতে পারে? রইল রাশিফল।

    Published on: Nov 24, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নানান গ্রহের মধ্যে বুধের আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। বুধদেব বিভিন্ন রাশির ওপর প্রভাব ফেলে থাকেন। বলা হচ্ছে, সূর্যদেবের নিকটে থাকার ফলে বুধবে বহু সময়ই অস্তে চলে যান। বুধদেব ২৩ থেকে ২৭ দিন অন্তরালে থেকে যান। সদ্যই তুলা রাশিতে বক্রী বুধ খেলা ঘোরাতে শুরু করছেন! দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।

    বক্রী বুধ বহু রাশির জাতক জাতিকাকে ভালো ফল দিতে চলেছে।
    বক্রী বুধ বহু রাশির জাতক জাতিকাকে ভালো ফল দিতে চলেছে।

    মেষ

    ক্যারিয়ারের দিক থেকে, এই সময়টি আপনার পেশাগত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ বা কার্যভার নির্দেশ করে। ব্যবসায়ীদের জন্য, এই সময়টি ততটা লাভজনক হবে না, তাই কোনও বড় বিনিয়োগ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আর্থিক পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে এবং অর্থ সঞ্চয় করা কঠিন হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার স্ত্রীর সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, যা সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    বৃষ

    ক্যারিয়ারের দিক থেকে, আপনার উর্ধ্বতনদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় গড় লাভের আশা করা হচ্ছে এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতিতে সীমিত সঞ্চয় এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখ অনুভূত হতে পারে। দাঁত এবং চোখের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতিকার হিসাবে, আপনি বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির জন্য যজ্ঞ (অগ্নি যজ্ঞ) করতে পারেন।

    মিথুন

    নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং কার্যভার তৈরি হতে পারে, পাশাপাশি স্থান বা ভ্রমণের সুযোগও তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য, জল্পনা বা বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিকভাবে, এই সময়টি অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয়ের জন্য অনুকূল। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে আনন্দের মুহূর্ত কাটাবেন এবং আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনার স্বাস্থ্যে ইতিবাচক শক্তি বিরাজ করবে। প্রতিকার হিসাবে, শনিবার শনির জন্য যজ্ঞ (অগ্নি যজ্ঞ) করা উপকারী হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বূাংলা। )

