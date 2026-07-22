Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Astrological Prediction: গুরু বৃহস্পতিতে পড়বে বুধের প্রভাব! ১৯ অগস্ট থেকে মেষ, বৃশ্চিক, কর্কটে কী প্রভাব?

    গুরু একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্র এবং নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করতে থাকেন। আগস্টে আশ্লেষা নক্ষত্রে ট্রানজিটের কারণে বৃহস্পতি বুধের প্রভাবের অধীনে আসবেন। জেনে নিন কোন রাশিচক্র বৃহস্পতির অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    Published on: Jul 22, 2026, 17:00:57 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গুরুকে শুভতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতি সম্পদ, সম্পদ, সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। গুরুরা সময়ে সময়ে তাদের গতিবিধি পরিবর্তন করেন এবং মেষ থেকে মীন রাশিতে তাদের প্রভাব বিস্তার করেন। বর্তমানে, বৃহস্পতি পুষ্য নক্ষত্রে রয়েছে এবং আগস্টে বুধের আশ্লেষা নক্ষত্রে আসবে।

    गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 2026
    गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 2026

    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির ট্রানজিট ১৯ আগস্ট হবে এবং এটি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। বুধ এবং বৃহস্পতির মধ্যে সম্পর্ক সমান, অর্থাৎ নিরপেক্ষ। বুধ গ্রহ বৃহস্পতিকে সমতা হিসাবে বিবেচনা করে, অর্থাৎ শত্রু বা বন্ধু নয়। অন্যদিকে বৃহস্পতির দৃষ্টিকোণ থেকে বুধ শত্রু। আগস্টে, বৃহস্পতি বুধের মালিকানাধীন নক্ষত্রপুঞ্জে আসবে, যা বৃহস্পতির উপর বুধের প্রভাব ফেলবে। বৃহস্পতির আশ্লেষা নক্ষত্রের পরিবর্তন কিছু রাশিচক্রের উপর খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

    ১৯ আগস্ট থেকে, বৃহস্পতি এই 3 টি রাশিচক্রের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে:

    মেষ- বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মেষ রাশির লোকদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এই মুহুর্তে, আপনি অর্থ হারাতে পারেন। অতএব, অর্থ এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া দরকার। চাকরিতে পদোন্নতি পেতে আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থা দুর্বল হবে। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। আপনি সুখ হ্রাস অনুভব করবেন। পরিবার সম্পর্কিত বিষয় থাকতে পারে।

    কর্কট- এই সময়ে, আপনার চাকরি সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঠানামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একাকীত্বের অনুভূতি হতে পারে। পরিবারে অনৈক্য বা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে উপেক্ষা করবেন না, অন্যথায় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকতে পারে। ব্যবসায় বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। নতুন চাকরি শুরু করা এড়িয়ে চলুন।

    বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জন্য এটি ভাল সময় হবে না। এই সময়ে আপনি ভাগ্য পাবেন না, তাই ভাগ্যের উপর কোনও কাজ করবেন না। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পাবেন না। ব্যবসায় ক্ষতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাজে বাধা আসবে। সরকারি যন্ত্রপাতি বিরক্তিকর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। আপনার চারপাশে নেতিবাচকতা বিরাজ করবে। অজানার ভয় আপনাকে তাড়া করবে। যানবাহন ব্যবহারে বিশেষ যত্ন নিন।

    গুরুর অনুগ্রহ পাওয়ার কয়েকটি উপায় এখানে দেওয়া হল:

    ১. গুরুর কৃপা পেতে বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে উপবাস করুন।

    ২. বৃহস্পতির অশুভ প্রভাব হ্রাস করার জন্য, বৃহস্পতিবার হলুদ আইটেম দান করা উচিত।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Astrological Prediction: গুরু বৃহস্পতিতে পড়বে বুধের প্রভাব! ১৯ অগস্ট থেকে মেষ, বৃশ্চিক, কর্কটে কী প্রভাব?

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes