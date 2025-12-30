Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: ডিসেম্বরের শেষ থেকেই তুমুল সমৃদ্ধি বর্ষণ! দুই গ্রহের কৃপায় লাকি বহু রাশি

    ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকেই ভাগ্য খুলছে বহু রাশির! কী বলছে জ্যোতিষমত?

    Published on: Dec 30, 2025 11:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে দশাঙ্ক যোগ। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যম ও বুধের বিশেষ অবস্থানের জেরে এই দশাঙ্ক যোগ শুরু হতে চলেছে। ৩০ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টে ২৯ মিনিটে বুধ ও যমের ৩৬ ডিগ্রিতে অবস্থানের জেরে এই শুভ যোগ তৈরি হবে।তারফলে বহু রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্য আসতে চলেছে। লাকি কারা?

    দশাঙ্ক যোগের ফলে একঝাঁক রাশির সৌভাগ্য আসন্ন।
    দশাঙ্ক যোগের ফলে একঝাঁক রাশির সৌভাগ্য আসন্ন।

    ধনু

    সময় ভালো কাটতে চলেছে। ২০২৬ সালেও এর প্রভাব থাকবে। বহু ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব থাকতে চলেছে। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আগের থেকে ভালোহতে চলেছে। বহু ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনও বড় ডিল আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি পেতে পারেন হাতে।

    কুম্ভ

    এই রাশির জাতক জাতিকার দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ এই সময় সম্পন্ন হবে। ফালতু খরচা থেকে মুক্তি পাবেন এই সময়। বিনিয়োগের ভালো সময় আসছে। বিদেশে জড়িত কোনও কাজ থেকে আপনার কাছে আসতে শুরু করবে সাফল্য। আপনার নেওয়া পুরনো কোনও ঋণ থেকে পাবেন মুক্তি।

    মিথুন

    বুদ্ধিগত ক্ষমতায় তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। এই যোগ আপনার জন্য খুবই লাভদায়ক হতে পারে। নতুন বছরে আপনার কোনও বড় যোজনা সফল হতে পারে। নতুন কোনও চাকরির অফার পেতে পারেন। কোনও বিদেশি ক্ষেত্র থেকে পেতে পারেন লাভ।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Lucky Zodiac Signs: ডিসেম্বরের শেষ থেকেই তুমুল সমৃদ্ধি বর্ষণ! দুই গ্রহের কৃপায় লাকি বহু রাশি

