Budhdha Purnima 2026: আসছে বুদ্ধপূর্ণিমা ২০২৬, কত তারিখ পড়ছে তিথি! দেখে নিন
Budhdha Purnima 2026 Tithi: এই বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র উৎসব মে মাসে উদযাপিত হবে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটি গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন হিসাবে পালিত হয়।
Budhdha Purnima 2026 : এই বছর গৌতম বুদ্ধের ১৫৮৮ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। হিন্দু ধর্মে, পূর্ণিমার দিনটি অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর বিশেষভাবে পূজা করা হয়। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রদেবতার পূজা করার রীতিও রয়েছে। এই দিনে, অনেক ভক্ত উপবাস পালন করেন এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পূজা করেন।
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটি স্নান এবং দানের জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। এ বছর পবিত্র উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হবে মে মাসে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটি গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন হিসাবে পালিত হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটি বুদ্ধ জয়ন্তী নামেও পরিচিত। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন দান, স্নান বা উপবাস সুখ বাড়ায়।
বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার তারিখ ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ রাত ০৯:১৩ টায় শুরু হবে। তারিখটি ০১ মে, 2026 রাত ১০:৫২ টায় শেষ হবে। এমন পরিস্থিতিতে, উদয় তিথি অনুসারে, বুদ্ধ পূর্ণিমার উপবাস, স্নান এবং দান শুক্রবার, ১ মে করা হবে।
বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কখন স্নান করবেন, দান করবেন এবং পূজা করবেন?
বুদ্ধ পূর্ণিমার ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ০৪:১৫ মিনিট থেকে ভোর ০৪:৫৮ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। অভিজিৎ মুহুরত সকাল ১১:৫২ মিনিট থেকে ১২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। বিজয় মুহূর্ত ০২:৩১ মিনিট থেকে দুপুর০৩:২৪ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। গোধুলি মুহূর্ত ০৬:৫৫ মিনিট থেকে ০৭:১৭ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। অপরাহ্ণ অমৃতকাল সন্ধ্যা ০৬:৫৬ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ০৮:৪১ মিনিট নিশিত মুহূর্ত রাত ১১:৫৭ মিনিট থেকে মধ্যরাত ২ মে ১২:৩৯ মিনিট পর্যন্ত থাকছে।
বুদ্ধ পূর্ণিমায় কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
এটি বিশ্বাস করা হয় যে দেবী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন অশ্বত্থ গাছে বাস করেন। মা লক্ষ্মীকে খুশি করার পাশাপাশি আপনার পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ পেতে আপনাকে অবশ্যই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অশ্বত্থ গাছের পূজা করতে হবে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন চন্দ্রকে অর্ঘ্য নিবেদন পরিবারে সুখ ও শান্তির পরিবেশ তৈরি করে। এই দিনে দান ও সত্যনারায়ণ কথা পাঠ করে মাতা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে আগ্রহী হন অনেকে। মনে করা হয়, এমন করলে সম্পদের অভাব দূর হয়।
