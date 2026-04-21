Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Budhdha Purnima 2026: আসছে বুদ্ধপূর্ণিমা ২০২৬, কত তারিখ পড়ছে তিথি! দেখে নিন

    Budhdha Purnima 2026 Tithi: এই বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র উৎসব মে মাসে উদযাপিত হবে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটি গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন হিসাবে পালিত হয়।  

    Published on: Apr 21, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Budhdha Purnima 2026 : এই বছর গৌতম বুদ্ধের ১৫৮৮ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। হিন্দু ধর্মে, পূর্ণিমার দিনটি অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর বিশেষভাবে পূজা করা হয়। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রদেবতার পূজা করার রীতিও রয়েছে। এই দিনে, অনেক ভক্ত উপবাস পালন করেন এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পূজা করেন।

    বুদ্ধ পূর্ণিমা: বুদ্ধ পূর্ণিমা কবে, স্নান ও দানের সময় জানুন এবং পূর্ণিমায় কীভাবে তা করতে হয় (shutterstock)

    ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটি স্নান এবং দানের জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। এ বছর পবিত্র উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হবে মে মাসে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটি গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন হিসাবে পালিত হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটি বুদ্ধ জয়ন্তী নামেও পরিচিত। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন দান, স্নান বা উপবাস সুখ বাড়ায়।

    বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার তারিখ ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ রাত ০৯:১৩ টায় শুরু হবে। তারিখটি ০১ মে, 2026 রাত ১০:৫২ টায় শেষ হবে। এমন পরিস্থিতিতে, উদয় তিথি অনুসারে, বুদ্ধ পূর্ণিমার উপবাস, স্নান এবং দান শুক্রবার, ১ মে করা হবে।

    বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কখন স্নান করবেন, দান করবেন এবং পূজা করবেন?

    বুদ্ধ পূর্ণিমার ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ০৪:১৫ মিনিট থেকে ভোর ০৪:৫৮ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। অভিজিৎ মুহুরত সকাল ১১:৫২ মিনিট থেকে ১২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। বিজয় মুহূর্ত ০২:৩১ মিনিট থেকে দুপুর০৩:২৪ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। গোধুলি মুহূর্ত ০৬:৫৫ মিনিট থেকে ০৭:১৭ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। অপরাহ্ণ অমৃতকাল সন্ধ্যা ০৬:৫৬ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ০৮:৪১ মিনিট নিশিত মুহূর্ত রাত ১১:৫৭ মিনিট থেকে মধ্যরাত ২ মে ১২:৩৯ মিনিট পর্যন্ত থাকছে।

    বুদ্ধ পূর্ণিমায় কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

    এটি বিশ্বাস করা হয় যে দেবী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন অশ্বত্থ গাছে বাস করেন। মা লক্ষ্মীকে খুশি করার পাশাপাশি আপনার পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ পেতে আপনাকে অবশ্যই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অশ্বত্থ গাছের পূজা করতে হবে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন চন্দ্রকে অর্ঘ্য নিবেদন পরিবারে সুখ ও শান্তির পরিবেশ তৈরি করে। এই দিনে দান ও সত্যনারায়ণ কথা পাঠ করে মাতা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে আগ্রহী হন অনেকে। মনে করা হয়, এমন করলে সম্পদের অভাব দূর হয়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Budhdha Purnima 2026: আসছে বুদ্ধপূর্ণিমা ২০২৬, কত তারিখ পড়ছে তিথি! দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes