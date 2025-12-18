Edit Profile
    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 18, 2025 2:11 PM IST
    By Sayani Rana
    কর্কট (জুন 22-জুলাই 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের সমস্ত সমস্যা নিষ্পত্তি করুন আজ ভালবাসার সেরা মুহুর্তগুলি ক্যাপচার করুন এবং অফিসে আপনার প্রচেষ্টা সর্বোত্তম উত্পাদনশীল ফলাফল আনুক। সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আপনার সঙ্গীর প্রতি ভালবাসা বর্ষণ করুন এবং সম্পর্ক চালিয়ে যান। পেশাগত জীবন ফলপ্রসূ হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি ভালো আছেন। তবে সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, আপনাকে ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কর্কট রাশিফল আজ আপনার সম্পর্ক আরও যোগাযোগের দাবি করবে। প্রেমিকের ব্যক্তিগত পছন্দগুলিতে হস্তক্ষেপ না করার জন্যও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। কিছু প্রেমের বিষয়ে অহংকারের উপর ছোটখাটো হেঁচকি দেখা যাবে। যাদের ব্রেকআপ হয়েছে তারা আজ আকর্ষণীয় কারও মুখোমুখি হতে পারেন। তবে এটি একটি রোমান্টিক সম্পর্কে পরিণত হতে সময় লাগতে পারে। মহিলারা আজ কর্মক্ষেত্রে, শ্রেণিকক্ষে বা একটি ব্যক্তিগত পার্টিতে একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। আপনি প্রাক্তন শিখার সাথেও জিনিসগুলি প্যাচ করতে পারেন, যা জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনবে। কর্কট রাশিফল আজ বিশদে মনোযোগ দিন। এটি কিছু বিশেষ প্রকল্পে কাজ করবে। দিনের প্রথম অংশটি ফলপ্রসূ এবং অফিস নাও হতে পারে। যাইহোক, দিন বাড়ার সাথে সাথে জিনিসগুলি র্যাকে থাকবে। কিছু মহিলাকে সিনিয়র পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে। টিমওয়ার্ক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হবে এবং আপনার মতামত এবং ধারণাগুলি খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই গৃহীত হবে। আপনার মতামত মিটিংগুলিতে সমর্থন পাবে। আপনি চাকরির সাক্ষাত্কারে অংশ নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। কর্কট রাশিফল আজ ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। তবে দৈনন্দিন জীবন অটুট থাকবে। কিছু পুরুষ নেটিভ যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহবিচ্ছেদের পরিকল্পনা করে তাদের ভরণপোষণ হিসাবে একটি পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতে পারে। আপনি সমস্ত বকেয়া বকেয়া নিষ্পত্তি করতে পারেন, যখন ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ঋণ পাবেন। ব্যবসায়ীরা কর্তৃপক্ষের সাথে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। বিদেশী ক্লায়েন্টদের সাথে লেনদেন করা উদ্যোক্তারা অগ্রিম অর্থ প্রদান পাবেন, যা ব্যবসা সম্প্রসারণে উপকৃত হবে। কর্কট রাশিফল আজ জাঙ্ক ফুড এবং বায়ুযুক্ত পানীয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভাল। অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই এড়িয়ে চলুন। আজ হাড়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাও থাকতে পারে। ভাইরাল জ্বর বা গলা ব্যথায় আক্রান্ত মহিলারা আজ ক্লাস বা অফিস মিস করতে পারেন। আপনি সকালে বা সন্ধ্যায় পার্কে হাঁটতে পারেন বা স্ট্রেস থেকে মুক্তি পেতে গাছের নীচে বসে সময় কাটাতে পারেন। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

