    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:27 AM IST
    By Sayani Rana
    কর্কট (জুন 22 - জুলাই 22) দৈনিক রাশিফল পূর্বাভাস বলছে, মতবিরোধে হাসির শিল্প শিখুন প্রেম জীবনে কোনও ঝামেলা বাদ দেওয়া উচিত নয়। অফিসে সেরা পারফরম্যান্সের জন্য যান এবং এটি প্রোফাইলে মূল্য যোগ করবে। আর্থিক ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভালো আছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও আক্রমণাত্মক আচরণ এড়িয়ে চলুন। আপনার পেশাগত জীবন ভাল হবে এবং আপনি অর্থ ও স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভাগ্যবান হবেন। কর্কট রাশিফল আজ সম্পর্কের কোনও বড় সমস্যা হবে না। কিন্তু, মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তর্ক এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেমের সম্পর্ককে সহজ ও সূক্ষ্ম রাখুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রেমিক আজ সুখী আছেন এবং এটি জীবনে প্রশান্তিও আনবে। আজ, আপনিও আপনার সঙ্গীর অহংকারের শিকার হবেন। একজন বন্ধু আপনার প্রেমের সম্পর্কেও খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনার সম্পর্ক সর্বদা মনোরম এবং ব্রেক-আপ ছাড়া কোনও নতুন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করবেন না। কর্কট ক্যারিয়ার রাশিফল আজ আপনি দায়িত্বের পরিবর্তনও আশা করতে পারেন, তবে সরকারী কর্মকর্তাদের অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। ব্যাংকার, হিসাবরক্ষক, আর্থিক উপদেষ্টা এবং ডেলিভারি ম্যানেজারদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে, যখন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা একটি অবস্থান পরিবর্তন দেখতে পাবেন। টিম সেশনগুলিতে সক্রিয় হন যা আপনার প্রোফাইলে মূল্য যোগ করবে। সফল হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের একটু বাড়তি প্রচেষ্টা করতে হবে। যারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইছেন তারা আজ ইতিবাচক খবর আশা করতে পারেন। কর্কট রাশিফল আজ সমৃদ্ধি দরজায় কড়া নাড়বে। বিনিয়োগগুলি অর্থবহ হলেও, গাইডেন্সের জন্য আর্থিক বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন। আপনি বাড়িটি সংস্কার করার বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনি কোনও ভাইবোন বা বন্ধুকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারেন। কিছু উদ্যোক্তা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থায়ন পাবেন, বিশেষ করে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কর্কট রাশিফল আজ আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল। তবে কিছু শিশু ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা এবং মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বিকাশ করবে। বুকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে এবং আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কিছু মহিলার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে এবং যাদের জয়েন্টগুলিতে ব্যথা রয়েছে তাদের অবশ্যই মেডিকেল চেকআপ করতে হবে। সন্ধ্যায় দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময়ও আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

