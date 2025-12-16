Edit Profile
    মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:37 PM IST
    By Sayani Rana
    মকর রাশি (ডিসেম্বর 22-জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আজই সমস্ত কম্পন নিষ্পত্তি করুন প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করুন এবং একসাথে আরও বেশি সময় কাটানোর বিষয়টি বিবেচনা করুন। অফিসে, আরও ভাল ক্যারিয়ার নিশ্চিত করার জন্য আপনার দক্ষতা প্রমাণ করুন। আর্থিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। প্রেমিককে বিরক্ত না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং মানের সাথে আপস না করে আপনার সমস্ত পেশাদার কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই আপনার পাশে থাকবে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ খোলামেলা যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার প্রেমের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখুন। ছোটখাটো হেঁচকি অহংকার আকারে আসবে এবং প্রেমিকের আবেগে আঘাত না করার জন্য আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আপনার প্রেমের জীবনে এমন হস্তক্ষেপ থাকতে পারে যা আবেগের স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত করতে পারে। যারা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ভান করে এবং সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য টিপস সরবরাহ করে তাদের থেকে সাবধান থাকুন। বিবাহিত মহিলাদের প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে তাদের স্ত্রীর মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া উচিত। মকর রাশিফল আজ দলের কর্মীদের নিশ্চিত করতে হবে যে বাকি সদস্যদের সাথে একটি সঠিক সিঙ্ক রয়েছে এবং এটি পারফরম্যান্সে প্রতিফলিত হবে। কর্মক্ষেত্রে উত্পাদনশীল হন এবং কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের পাশাপাশি আইটি কর্মীরা কাজের কারণে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। কিছু সরকারী কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ নীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনা করবেন। উদ্যোক্তারা একটি নতুন অংশীদারিত্ব চালু করতে পারে এবং ব্যবসাকে নতুন সীমানায় প্রসারিত করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা সফল হবে। মকর রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে একটি নতুন গাড়ি কিনতে সহায়তা করবে। মহিলারা বিদেশে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করতে পেরে খুশি হবেন, অন্যদিকে কিছু নেটিভ ভাইবোন এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পত্তির বিরোধও নিষ্পত্তি করবে। আপনি তাদের স্ত্রীর পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা দেখতে পাবেন, যা রিয়েল এস্টেট সহ স্মার্ট বিনিয়োগ করতে সহায়তা করবে। অজানা এলাকায় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সময় ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকতে হবে। মকর রাশিফল আজ ঘুম সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও আজ উদ্বেগের কারণ হবে। আপনার ডায়েট নিয়ন্ত্রণ করুন এবং চিনি এবং লবণ উভয়ই গ্রহণ হ্রাস করুন। আজ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নেওয়ার সময় নারীদের অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রবীণদের ভ্রমণের সময়ও ওষুধ মিস করা উচিত নয়। যখনই প্রয়োজন তখনই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আজ তামাক এড়িয়ে চলুন এবং সমস্ত ক্ষতিকারক পানীয় খাওয়া কমিয়ে দিন। ব্যায়াম শুরু করার জন্য আজকের দিনটি ভাল দিন বলে জিমে যাওয়া শুরু করুন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Capricorn Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Capricorn Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
