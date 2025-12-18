মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মকর রাশি (ডিসেম্বর 22-জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, মনোভাবে ইতিবাচক থাকুন রোম্যান্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করুন এবং আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল, এবং আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন আজ দাবি করে। রোম্যান্সের বিষয়গুলি সাবধানতার সাথে পরিচালনা করুন এবং প্রেমিকের জন্য সময় ব্যয় করুন। আজ অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেবে। আপনার আর্থিক অবস্থার জন্যও বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ পরিপক্ক মনোভাবের সাথে জিনিসগুলির সাথে যোগাযোগ করুন এবং এটি ভাল ফলাফল আনবে। আজ আপনার ভালবাসা প্রকাশের জন্য আরও সুযোগ সন্ধান করুন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো কম্পন সত্ত্বেও, আপনারা দুজনেই একটি ভাল সম্পর্ক ভাগ করে নেবেন এবং এটি আরও মনোরম মুহুর্তগুলির দিকে নিয়ে যাবে। আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল এবং রোমান্টিক হন এবং সর্বদা একটি মনোমুগ্ধকর হাসি পরুন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি আপনার ক্রাশকে প্রস্তাব দেওয়া ভাল। মকর রাশিফল আজ অফিস নাটক থেকে দূরে থাকুন এবং আপনার সিনিয়রদের সাথে দৃঢ় যোগাযোগ রাখুন। ম্যানেজমেন্ট অসামান্য পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করে এবং আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি সর্বোত্তম ফলাফল সরবরাহ করেছেন। বিক্রয় এবং বিপণন কর্মীরা আজ প্রচুর ভ্রমণ করবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন উদ্যোগ শুরু করবেন যা শীঘ্রই সফল হবে। কিছু পেশাদার একটি নতুন সংস্থায় যোগদানের জন্য কাগজটি নামিয়ে রাখবেন। যারা উদ্যোক্তাদের সাথে জড়িত তারা নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারিত করার সময় ছোটখাটো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। মকর রাশিফল আজ রাশিফল ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা রুটিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে দিন বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। আপনি কোনও সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন বা একটি নতুন কিনতে পারেন। আপনি পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি থেকে ভাল রিটার্ন পেতে সফল হবেন এবং একটি সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা থাকাও ভাল। একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। ব্যবসায়ীদের অংশীদারিত্বের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কিছু প্রবীণদের পরিবারের মধ্যে উদযাপনের জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হবে। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি উঠে আসতে পারে। এতে দৈনন্দিন জীবনে ঝামেলা তৈরি হবে। মহিলাদের মাসিকের অভিযোগ থাকবে এবং এর জন্য চিকিত্সার যত্নও প্রয়োজন হবে। প্রবীণদের ভ্রমণের সময়ও ওষুধ মিস করা উচিত নয়। সংক্রমণের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও থাকবে। আপনার প্লেটটি আরও শাকসবজি এবং ফল দিয়ে পূরণ করুন এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনাযুক্ত লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)