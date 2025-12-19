Edit Profile
    মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 19, 2025 2:11 PM IST
    By Sayani Rana
    মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আত্মবিশ্বাসের সাথে চাপ সামলান প্রেমের সম্পর্ক আজ আরও বেশি সময় দাবি করে। একটি উত্পাদনশীল অফিস জীবন বজায় রাখুন, যেখানে আপনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আজ আসতে পারে। নতুন প্রেম, দৃঢ় সম্পর্ক এবং বিবাহ দিনের হাইলাইটস। আপনার ক্যারিয়ারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা করুন। আর্থিক জীবনের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি সমৃদ্ধ সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করবে। স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের বিষয়টিকে সোজা এবং সরল রাখুন। প্রেমিকের ব্যক্তিগত স্থানে হস্তক্ষেপ করবেন না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই আপনার প্রেমিকের পরামর্শগুলি বিবেচনা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার পছন্দগুলির সাথে আপস করার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ প্রেমিক একগুঁয়েমি হতে পারে। এটি আপনাকে প্রেমের সম্পর্ককে বাঁচাতে সহায়তা করবে। কিছু বিবাহিত মেয়ে আজ গর্ভধারণ করতে পারে। আপনি যে ক্রিয়াকলাপগুলি একসাথে করতে আগ্রহী ছিলেন তাতে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। মকর রাশির রাশিফল আজ মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। কিছু পদবীর জন্য আপনাকে কাজগুলি শেষ করার জন্য ওভারটাইম কাজ করতে হবে। কিছু পেশাদার চাকরি পরিবর্তন করবেন, আবার কেউ কেউ অফিস রাজনীতির আকারে হেঁচকি আশা করতে পারেন। যারা সরকারি প্রকল্প পরিচালনা করেন বা সরকারি খাতে কাজ করেন তারা কর্মকর্তা বা ঊর্ধ্বতনদের ক্ষোভের মুখোমুখি হবেন। নিশ্চিত করুন যে আপনি লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছেন এবং দলের সভায় উদ্ভাবনী ধারণাগুলি নিয়ে আসছেন। ব্যবসায়ীরা আজ কর সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। মকর রাশিফল আজ সম্পদ বিভিন্ন উৎস থেকে আসবে এবং আপনি কোনও আত্মীয়ের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে ভাগ্যবান হবেন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ভাইবোনদের সাথে সমস্যার আমন্ত্রণ জানাতে পারে। আপনি কোনও দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করতে পারেন। ব্যবসায় তহবিল সংগ্রহের জন্যও দিনটি ভাল। উদ্যোক্তারা প্রোমোটারদের সাথে আর্থিক চুক্তি করার বিকল্পগুলি দেখতে পাবেন। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার বুক বা হাড় সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রবীণরা জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বিকাশ করতে পারে, যখন বাচ্চাদের আজ মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। আপনি যদি কোনও দুঃসাহসিক ভ্রমণে থাকেন তবে বিশেষ মনোযোগ দিন। খাবার থেকে তেল এবং গ্রিজ কেটে ফেলুন এবং প্লেটটি সবজি এবং ফল দিয়ে পূরণ করুন। ত্বককে হাইড্রেট করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Capricorn Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
