মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল
মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, হাসি দিয়ে সংকট পরিচালনা করুন খোলা মনে প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। পেশাদার সাফল্য দিনের আরেকটি টেকওয়ে। আজ চিকিত্সার প্রয়োজনীয়তার জন্য অর্থ সঞ্চয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে সুখের সন্ধান করুন। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিচালনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল, তবে ব্যয়ের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন দৃশ্যমান। দু'জনেই সম্পর্ক উপভোগ করবেন। উপহার বা দীর্ঘ রাতের ড্রাইভ দিয়ে প্রেমিককে চমকে দিন। বিবাহ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হন। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে অতীতের বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিষয়গুলি দেখা যাবে এবং বিবাহিত মহিলাদেরও সতর্ক হওয়া উচিত যাতে তৃতীয় ব্যক্তিকে তাদের জীবনে হস্তক্ষেপ না করা যায়। কিছু পুরুষ নেটিভ নৈমিত্তিক হুকআপে প্রবেশ করবে। তবে এটি আজ বৈবাহিক জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে। মকর রাশিফল আজ পেশাগত জীবন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে আগ্রহী তাদের কাছে এর চেয়ে ভাল সময় থাকবে না। যাদের আজকের জন্য ইন্টারভিউ নির্ধারিত রয়েছে তারা কাজের অবস্থানে ভ্রমণের সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, বিশেষ করে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় বা নতুন প্রকল্প চালু করার সময়। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। মকর রাশিফল আজ দিনের দ্বিতীয় অংশটি গাড়ি কেনার জন্য শুভ। কিছু নেটিভ স্টক, ট্রেড এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি উপযুক্ত বলে মনে করবেন। আইনি ব্যয়ের জন্যও আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে কারণ ভাইবোন সমস্যায় পড়বে। প্রবীণরা সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেবেন, অন্যদিকে মহিলা উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনি আজ একটি নতুন সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি মাইগ্রেন বা ভাইরাল জ্বরও বিকাশ করতে পারেন যা আপনার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। জীবনযাত্রার সাথে আপস করবেন না এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করেছেন। শিশুরা গলা ব্যথা, ভাইরাল জ্বর বা কাশিতে ভুগবে। রাতে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করাও ভাল। আপনি জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাসে যোগদানের জন্য দিনটি বেছে নিতে পারেন। মকর রাশির চিহ্ন গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)Capricorn (Dec 22-Jan 21) Daily Horoscope Prediction says, handle crisis with a smile Overcome love-related issues with an open mind. Professional success is another takeaway of the day. Consider saving money for medical requirements today. Look for happiness in a romantic relationship. Be careful while handling crucial tasks at work. Financially, you are good, but you have control over the expenditure. Minor health issues may be there. Capricorn Love Horoscope Today A strong bond is visible between you and your partner. Both will enjoy the relationship. Surprise the lover with a gift or a long night's drive. Be sensible when it comes to marriage-related decisions. Some love affairs will see issues related to past affairs, and married women should also be careful not to let a third person interfere in their lives. Some male natives will get into casual hookups. However, this may also impact marital life today. Capricorn Career Horoscope Today The professional life will be highly productive today. New assignments will keep you busy. Those who are keen to switch the jobs will have no better time. Those who have interviews scheduled for today may face challenges while traveling to the job location. Businessmen need to be extra cautious, especially while signing new deals or launching new projects. Students will clear the examinations. Capricorn Money Horoscope Today The second part of the day is auspicious to buy a vehicle. Some natives will find the day suitable to invest in stock, trade, and speculative business. You may also need to spare money for legal expenses as a sibling will be in trouble. Seniors will divide the wealth among children, while female entrepreneurs may consider business expansions. You may also consider buying or selling a new property today. Capricorn Health Horoscope Today Minor health issues may come up. You may also develop migraine or viral fever that may impact your daily life. Do not compromise on lifestyle, and ensure you start the day with exercise. Children will suffer from a sore throat, viral fever, or coughing. Be careful while driving at night. It is also good to give up both alcohol and tobacco. You may pick the day to join a gym or yoga class. Capricorn Sign Attributes Strength: Intelligent, Practical, Trustworthy, Generous, Optimistic Weakness: Persistent, Stubborn, Suspicious Symbol: Goat Element: Earth Body Part: Bones & Skin Sign Ruler: Saturn Lucky Day: Saturday Lucky Color: Grey Lucky Number: 4 Lucky Stone: Amethyst Capricorn Sign Compatibility Chart Natural affinity: Taurus, Virgo, Scorpio, Pisces Good compatibility: Cancer, Capricorn Fair compatibility: Gemini, Leo, Sagittarius, Aquarius Less compatibility: Aries, Libra By: Dr. J. N. Pandey Vedic Astrology & Vastu Expert Website: www.astrologerjnpandey.com E-mail: djnpandey@gmail.com Phone: 91-9811107060 (WhatsApp Only)