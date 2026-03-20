নবরাত্রিতে দেবীর কৃপা পেতে নিবেদন করুন এই ভোগ!
চৈত্র নবরাত্রির সময় মা দুর্গার নয়টি রূপের পূজা করাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। জেনে নিন কোন দিন কোন নৈবেদ্য শুভ বলে মনে করা হয়, ৯ দিন, ৯ দেবী এবং ৯ রকমের নৈবেদ্যর সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।
চৈত্র নবরাত্রির সময় মা দুর্গার নয়টি রূপের পূজা করাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, মা দুর্গাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন রীতি মেনে তাঁর নানা রূপের পূজা করা হয় এবং নানা রকম নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, যদি দেবীকে ভক্তি ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে তাঁর প্রিয় নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, তাহলে মা দুর্গা প্রসন্ন হন এবং ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন। তাঁদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করেন। জেনে নিন কোন দিন কোন নৈবেদ্য শুভ বলে মনে করা হয়, ৯ দিন, ৯ দেবী এবং ৯ রকমের নৈবেদ্যর সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।
প্রথম দিনের নৈবেদ্য (মা শৈলপুত্রী)
নবরাত্রির প্রথম দিনে দেবী শৈলপুত্রীর পুজো করা হয়। এই দিনে ঘি নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এটি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং রোগব্যাধি দূর করে।
দ্বিতীয় দিনের অর্ঘ্য (মা ব্রহ্মচারিণী)
চৈত্র নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেবী ব্রহ্মচারিণীকে চিনি বা মিশ্রি অর্পণ করুন। এটা আপনার জীবনে মাধুর্য ও মানসিক শান্তি নিয়ে আসে।
তৃতীয় দিনের নৈবেদ্য (মা চন্দ্রঘন্টা)
নবরাত্রির তৃতীয় দিনে দেবী চন্দ্রঘণ্টাকে দুধ বা দুধের তৈরি মিষ্টি নিবেদন করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এমনটা করলে জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।
চতুর্থ দিনের অর্ঘ্য (মা কুশমান্ডা)
চৈত্র নবরাত্রির চতুর্থ তিথিতে দেবী কুশমান্ডাকে মালপোয়া বা মিষ্টি নিবেদন করা হয়। এটা গৃহে সুখ ও ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে।
পঞ্চম দিনের অর্ঘ্য (মা স্কন্দমাতা)
চৈত্র নবরাত্রির পঞ্চম তিথিতে দেবী স্কন্দমাতাকে কলা নিবেদন করা হয়। এটা জ্ঞান, শক্তি এবং সন্তুষ্টি নিয়ে আসে।
ষষ্ঠ দিনের অর্ঘ্য (মা কাত্যায়নী)
চৈত্র নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে দেবী কাত্যায়নীকে মধু নিবেদন করা হয়।
সপ্তম দিনের নৈবেদ্য (মা কালরাত্রি)
চৈত্র নবরাত্রির সপ্তম দিনে মা কালরাত্রিকে গুড় বা গুড় দিয়ে তৈরি জিনিস নিবেদন করা হয়, যা অশুভ শক্তি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।
অষ্টম দিনের নৈবেদ্য (মা মহাগৌরী)
চৈত্র নবরাত্রির অষ্টম তিথিতে দেবী মহাগৌরীকে নারকেল বা নারকেলের মিষ্টি নিবেদন করলে জীবনে সুখ ও শান্তি আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।
নবম দিনের নৈবেদ্য (মা সিদ্ধিদাত্রী)
চৈত্র নবরাত্রির নবম তিথিতে দেবী সিদ্ধিদাত্রীকে তিল বা তিলজাতীয় প্রসাদ নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়। এটা সকল প্রচেষ্টায় সাফল্য ও সিদ্ধি নিয়ে আসে।