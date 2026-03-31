chaitra purnima 2026: চৈত্র ২০২৬ এ পূর্ণিমা তিথি কয়েকদিন পরই! কখন থেকে পড়ছে? রইল সময়কাল

chaitra purnima 2026: চৈত্র ২০২৬ এ পূর্ণিমা তিথি কয়েকদিন পরই! কখন থেকে পড়ছে? রইল সময়কাল
চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিনটি খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। এই দিনে, ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর জন্য উপবাস এবং পূজা করা হয়। উল্লেখ্য, চৈত্র পূর্ণিমার দিন হনুমানজিরও জন্ম হয়েছিল।
চৈত্র পূর্ণিমার সময়কালে বজরংবলীর জন্ম হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে। সেই দিনটিকে মান্যতা দিয়ে ২ এপ্রিল চলতি বছরে হনুমান জয়ন্তী পালন হবে। এদিকে, পূর্ণিমা মানেই বহু বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো হয়ে থাকে। এমন দিন হিন্দু ধর্মে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ফলত, সব মাসের মতোই এই চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথি নিয়েও মানুষের কৌতূহল কম থাকে না! সেই দিক থেকে দেখে নেওয়া যাক, চৈত্র পূর্ণিমা ২০২৬ তিথি কবে পড়ছে।
কথিত আছে যে শিবের অবতার বজরংবলী চৈত্র পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই এই দিনে হনুমান জন্মোৎসব উদযাপিত হবে। এবার উপবাসের পূর্ণিমা আর স্নান দানের পূর্ণিমার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উপবাসের পূর্ণিমার উপবাস ১ এপ্রিল রাখা হবে, এই দিনে পূর্ণিমা উদয় তিথিতে নয়, তবে পূর্ণিমার তারিখটি পুরো দিনের জন্য। পরের দিন, ২ এপ্রিল, উদয় তিথিতে পূর্ণিমার তারিখ কেবল সকাল পর্যন্ত।
চৈত্রের পূর্ণিমার দিন, চন্দ্র মেষ রাশিতে ভ্রমণ করবে। রাহুকাল দুপুর ৩:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫:২০ মিনিট পর্যন্ত।
চৈত্র পূর্ণিমার সময়কাল-
চৈত্র পূর্ণিমা তিথি ১ এপ্রিল সকাল ৭টা বেজে ০৭ মিনিটে শুরু হয়ে ২ এপ্রিল সকাল ৭টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত চলবে। ফলস্বররূপ, চৈত্র পূর্ণিমা ১ এপ্রিল পালিত হবে কোথাও কোথাও। এই দিনে চন্দ্রোদয় হবে সন্ধ্যা ৭টা ০২ মিনিটে।
এই দিনে গ্রহগুলির অবস্থান কেমন থাকবে? শুক্র মেষ রাশিতে থাকবে, তারপরে সিংহ রাশিতে কেতু, মীন রাশিতে শনি এবং সূর্য থাকবেন। বৃহস্পতি (বৃহস্পতি): ১ এপ্রিল, ২০২৬ (বুধবার) মিথুন রাশিতে থাকবে। বুধ, রাহু এবং মঙ্গল বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে থাকবেন। মঙ্গল গ্রহ ২ এপ্রিল ট্রানজিট করবে। মীন রাশিতে শনির সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ আসবেন।
চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী তিথি ১ এপ্রিল (বুধবার) সকাল ০৭.০৭ মিনিট পর্যন্ত। পূর্ণিমার উপবাসের দিন ভদ্রের ছায়াও দেখা যাচ্ছে। চৈত্র শুক্লা মাসের পূর্ণিমার দিন ০২ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) চৈত্র শুক্ল পূর্ণিমার তিথি কেবল সকাল ০৭.৪২ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এই দিন থেকেই শ্রী হনুমান জন্মোৎসবে উপলক্ষ্যে উৎসবের আগাম আমেজ শুরু হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। প্রতিবেদনটি মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
এপ্রিল 04 (শনিবার): সকাল 10.10 টা পর্যন্ত বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বিতীয়ীয় তিথি। এপ্রিল 05 (রবিবার): দুপুর 12 টা পর্যন্ত বৈশাখ কৃষ্ণ তৃতীয় তিথি। সংকষ্টি শ্রী গণেশ চতুর্থী ব্রত। ব্রহ্মবর্তের (বিথুর) সিদ্ধ গণেশ মন্দিরে অভিষেক। এপ্রিল 06 (সোমবার): বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি দুপুর 02.11 টা পর্যন্ত। সতী অনুসূয়া জয়ন্তী। -পিটি. ঋভুকান্ত গোস্বামী
