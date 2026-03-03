Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Chandra Grahan 2026: ২০২৬ সালের ৩ মার্চের চন্দ্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে! কতক্ষণ থাকবে? কলকাতায় চন্দ্রোদয় কখন? দেখে নিন

    আজ হোলির দিনে রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ।

    Published on: Mar 03, 2026 3:21 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে হোলি। পলাশের রঙে সেজেছে বাংলার নানান প্রান্ত। দেশের নানান প্রান্তে আবিরের রঙে উদযাপিত হচ্ছে এওই উৎসব। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ভিন দেশেও এই হোলি উৎসবের রঙ পৌঁছে গিয়েছে। চিরাচরিত নিয়ম মেনে দোল পূর্ণিমায় পালিত হচ্ছে রঙের এই উৎসব। দোল পূর্ণিমার তিথি গতকাল ২ মার্চ থেকে পড়ে গিয়েছে। এবার এই রঙের উৎসেবর দিনেই বিকেল থেকে চাঁদ হবে রক্তবর্ণ। কারণ ৩ মার্চ ২০২৬ সালে রয়েছে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ। আজ রাতের চাঁদ তাই নেবে রক্তবর্ণ। হোলির দিন এই চন্দ্রগ্রহণ শুরু হতে চলেছে ৩.২০ মিনিট থেকে। দেখে নেওয়া যাক, এই গ্রহণ সম্পর্কে কিছু তথ্য।

    পরশু দিনই চন্দ্রগ্রহণ! সকলের উপরেই পড়বে প্রভাব, আপনার জীবন কতটা বদলাবে? সূতককালে কী করবেন, জেনে নিন
    পরশু দিনই চন্দ্রগ্রহণ! সকলের উপরেই পড়বে প্রভাব, আপনার জীবন কতটা বদলাবে? সূতককালে কী করবেন, জেনে নিন

    চন্দ্রগ্রহণের উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে ২ টো ১৪ মিনিট থেকে। এরপর ৩.২০ মিনিট থেকে চন্দ্রগ্রহণ শুরু। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ বিকেল ৪ টে ৩৪ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত। আংশিক গ্রহণ শেষ হবে সন্ধ্যা ৬ টা ৪৫ মিনিটে। উপচ্ছায়া ৭ টা ৫৩ মিনিটে এই গ্রহণের উপচ্ছায়া গ্রহণ শেষ হবে।

    জ্যোতিষমতে সূতককাল ইতিমধ্যেই সকাল ৬ টা ৩২ মিনিট থেকে শুরু হয়েছে। তা চলবে সন্ধ্যা ৫৬ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। ভারতে এই গ্রহণ দেখা যাবে বলে, এই গ্রহণের সুতককাল ধার্য হবে।

    কলকাতায় সন্ধ্যা ৫ ট ৩৯ মিনিটে চন্দ্রোদয় হবে ।আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট ধরে। দিল্লিতে চন্দ্রোদয় ৬ টা ২৬ মিনিটে। দিল্লিতে সন্ধ্যা ৬.২৬ মিনিটে, লখনউতে সন্ধ্যা ৬.১৮ মিনিটে,ভুবনেশ্বরে সন্ধ্যা ৬ টা ০৫ মিনিটে, পাটনায় সন্ধ্যা ৬. ১২ মিনিটে দেখা যাবে গ্রহণ। গুয়াহাটিতে বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট, ডিব্রুগড়ে বিকেল ৫ টা ৪০ মিনিট, ইটানগরে বিকেল ৫ টা ৩৫ মিনিট, শিলংয়ে ৫ টা ৪০ মিনিটে আকাশের দিকে তাকালে বিরল দৃশ্যটি চোখে পড়বে।

    এদিকে, আজ সন্ধ্যার চাঁদ হবে রক্তবর্ণ। আকাশে দেখা যাবে,'ব্লাড মুন'। গ্রহণের সময়ের এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকবে ভারতের একাধিক শহর। সব মিলিয়ে আজকের এই গ্রহণ ঘিরে গোটা দেশের নজর রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Chandra Grahan 2026: ২০২৬ সালের ৩ মার্চের চন্দ্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে! কতক্ষণ থাকবে? কলকাতায় চন্দ্রোদয় কখন? দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes