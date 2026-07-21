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    Chandra Grahan 2026: ২০২৬র শেষ চন্দ্রগ্রহণ আসছে, কোন উৎসবের সময় রয়েছে এই গ্রহণ! ৪ রাশি..

    বছরের শেষ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ হতে যাচ্ছে আগস্ট মাসে শ্রাবণ পূর্ণিমাতে।

    Published on: Jul 21, 2026, 15:00:33 IST
    By Sritama Mitra
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    চন্দ্রগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা, যা কেবল পূর্ণিমার দিনে ঘটে। চন্দ্রগ্রহণ ঘটে যখন পৃথিবী সূর্য এবং চাঁদের মাঝখানে আসে এবং সূর্যের আলো চাঁদে পৌঁছায় না। এটি বছরের দ্বিতীয় এবং শেষ চন্দ্রগ্রহণ হবে, যা ২৮ আগস্ট রাতে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হতে চলেছে। সেই সময়ই রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ।

    Chandra Grahan 28 August 2026 unlucky rashi
    Chandra Grahan 28 August 2026 unlucky rashi

    চন্দ্রগ্রহণ মেষ এবং মীন রাশির উপর প্রভাব ফেলবে। কিছু রাশিচক্রের জন্য, বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ অত্যন্ত অশুভ প্রমাণিত হতে পারে। জেনে নিন বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে কি না এবং সুতক যুগসহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

    ভারতীয় সময় অনুসারে, এই চন্দ্রগ্রহণ ২৮ আগস্ট সকাল ০৬:৫৩ মিনিটে শুরু হবে এবং দুপুর ১২:৩২ মিনিটে শেষ হবে। চন্দ্রগ্রহণের মোট সময়কাল ০৫ ঘন্টা ৩৯ মিনিট বলে মনে করা হচ্ছে। ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণ শতভীষা নক্ষত্র এবং কুম্ভ রাশিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই দিনে, রা,হু কুম্ভ রাশির সাথে ট্রানজিট করবেন এবং সূর্য, সিংহ রাশিতে কেতুর সাথে ট্রানজিট করবেন। পূর্ণিমার দিন, সূর্য, রাহু থেকে ১০ ডিগ্রি দূরে থাকবে এবং চাঁদ কিছু দেশে কেতু থেকে ১০ ডিগ্রি দূরে থাকবে, যা সেই জায়গাগুলিতে গ্রহণ পরিস্থিতি তৈরি করবে।

    ভারতে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে কি না:-

    ভারতে এই গ্রহণ দিনের বেলায় ঘটবে, যার কারণে চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব থাকবে না। ভারতে চন্দ্রগ্রহণের সময় আলো থাকবে এবং চাঁদ অস্ত যাবে, যার কারণে ভারতে এই গ্রহণ দেখা যাবে না। ভারতে দৃশ্যমান না হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণের সূতক সময়কাল বৈধ হবে না। দেশে সুতককাল না থাকায় রাখি বন্ধন উৎসব নির্বিঘ্নে দিনভর পালিত হবে।

    কোন কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে:

    চন্দ্রগ্রহণ প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে দেখা যাবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, চন্দ্রগ্রহণ কোনওভাবেই শুভ বলে মনে করা হয় না। মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত এই গ্রহণের বিভিন্ন প্রভাব পড়বে।

    কোন কোন রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ খারাপ প্রভাব ফেলবে-

    ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণ, ৪ টি রাশি যেমন, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর এবং কুম্ভের জন্য অশুভ প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, এই রাশিচক্রগুলি নেতিবাচক ফলাফল পেতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Chandra Grahan 2026: ২০২৬র শেষ চন্দ্রগ্রহণ আসছে, কোন উৎসবের সময় রয়েছে এই গ্রহণ! ৪ রাশি..

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