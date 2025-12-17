Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর মেষ, বৃষ, মিথুন আর কর্কট রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন এবং কর্কট—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

    Published on: Dec 17, 2025 8:00 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী গ্রহ-নক্ষত্রের বিন্যাস প্রতিটি রাশির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বার্তা বয়ে আনছে। বিশেষ করে মেষ, বৃষ, মিথুন এবং কর্কট—এই চার রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর মেষ, বৃষ, মিথুন আর কর্কট রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর মেষ, বৃষ, মিথুন আর কর্কট রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    আগামিকাল আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, জেনে নিন।

    ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫: মেষ, বৃষ, মিথুন ও সিংহ রাশির রাশিফল

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    আগামিকাল মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি অত্যন্ত গতিশীল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা হবে। কোনো নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন।

    • আর্থিক অবস্থা: বিনিয়োগের জন্য দিনটি শুভ, তবে বড় অংকের লেনদেনের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
    • স্বাস্থ্য: অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে, শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।
    • শুভ সংখ্যা: ৯, শুভ রং: লাল।

    ২. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল ধৈর্য পরীক্ষার দিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তবে দিনের শেষভাগে পারিবারিক কোনো সুখবর আপনার মন ভালো করে দেবে।

    • আর্থিক অবস্থা: অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ বাড়তে পারে। বাজেট মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
    • সম্পর্ক: জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটান, সম্পর্কের তিক্ততা দূর হবে।
    • শুভ সংখ্যা: ৬, শুভ রং: সাদা বা ক্রিম।

    ৩. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য দিনটি সৃজনশীল কাজের জন্য দারুণ। যারা শিক্ষা বা সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারা বিশেষ সম্মান পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

    • পেশা: আপনার বুদ্ধিমত্তার জোরে কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সমাধান করবেন।
    • স্বাস্থ্য: পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।
    • শুভ সংখ্যা: ৫, শুভ রং: সবুজ।

    ৪. কর্কট রাশি (Cancer)

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য আগামিকাল মানসিক প্রশান্তির দিন। চন্দ্রের প্রভাবে আপনি সৃজনশীল কাজে আনন্দ পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

    • কর্মক্ষেত্র: যারা চাকরি করেন, তাদের জন্য দিনটি স্থিতিশীল। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।
    • আর্থিক অবস্থা: পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে পারে। তবে কেনাকাটায় সংযম জরুরি।
    • শুভ সংখ্যা: ২, শুভ রং: সাদা বা রুপালি।

    আগামিকাল চন্দ্রের অবস্থানের কারণে সবার জন্যই মন কিছুটা চঞ্চল থাকতে পারে। যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজন বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া মঙ্গলজনক। সকালে স্নান সেরে সূর্য দেবতাকে অর্ঘ্য দান করলে দিনটি আরও শুভ হতে পারে।

    News/Astrology/আগামিকাল ১৮ ডিসেম্বর মেষ, বৃষ, মিথুন আর কর্কট রাশির কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes